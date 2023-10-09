Giriş Tarihi: 09.10.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 13:57

Son dakika: Gazze'de insanlık suçu! İsrail'in planı ne? Korkunç senaryoyu canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri: Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından Tel Aviv yönetimi resmen savaş ilan ettiğini duyurdu. Gazze Şeridi'ni ablukaya alan İsrail, gece yarısı 500'den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı açıklamada, Gazze için tam abluka emri verdiğini belirterek, "Elektrik yok, su yok, yemek yok, hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Peki İsrail'in planı ne? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Uçar, A Haber ekranlarından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Filistin halkının teslim olması için İsrail'in böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Dr. Kemal Uçar, "Bu insanlık suçudur. Soykırıma giden bir suç." dedi.