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Haberler Galeri Son dakika: Gazze'de insanlık suçu! İsrail'in planı ne? Korkunç senaryoyu canlı yayında açıkladı
Giriş Tarihi: 09.10.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 13:57

Son dakika: Gazze'de insanlık suçu! İsrail'in planı ne? Korkunç senaryoyu canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri: Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından Tel Aviv yönetimi resmen savaş ilan ettiğini duyurdu. Gazze Şeridi'ni ablukaya alan İsrail, gece yarısı 500'den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı açıklamada, Gazze için tam abluka emri verdiğini belirterek, "Elektrik yok, su yok, yemek yok, hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Peki İsrail'in planı ne? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Uçar, A Haber ekranlarından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Filistin halkının teslim olması için İsrail'in böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Dr. Kemal Uçar, "Bu insanlık suçudur. Soykırıma giden bir suç." dedi.

Son dakika: Gazze’de insanlık suçu! İsrail’in planı ne? Korkunç senaryoyu canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasının ardından Tel Aviv yönetimi resmen savaş ilan etti.

Son dakika: Gazze’de insanlık suçu! İsrail’in planı ne? Korkunç senaryoyu canlı yayında açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı saldırılarda Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürürken, İsrail de Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor.

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Son dakika: Gazze’de insanlık suçu! İsrail’in planı ne? Korkunç senaryoyu canlı yayında açıkladı

500'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Gazze Şeridi'ni ablukaya alan İsrail, gece yarısı 500'den fazla hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son dakika: Gazze’de insanlık suçu! İsrail’in planı ne? Korkunç senaryoyu canlı yayında açıkladı

GAZZE İÇİN 'TAM ABLUKA' EMRİ: ELEKTİK YOK, SU YOK, YEMEK YOK

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi için 'tam abluka' emri verdiğini açıkladı.

Son dakika: Gazze’de insanlık suçu! İsrail’in planı ne? Korkunç senaryoyu canlı yayında açıkladı

Gallant, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiğini söyledi.

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