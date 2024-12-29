Giriş Tarihi: 29.12.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
07:55
SON DAKİKA | Gazze'deki vahşetin boyutunu hastanedeki doktorlar anlattı: Yaralı çocuklar acıdan inliyordu
Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail ordusunun ateşe verdiği Kemal Advan Hastanesi'ndeki insanlık dışı muameleye tanık olan doktor ve siviller yaşadıklarını anlattı: Bizi gruplara ayırarak kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Dövdüler ve cep telefonlarına el koydular. Çocuklar, engelliler ve yaralılar acının şiddetinden ağlıyordu...