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Haberler Galeri SON DAKİKA | Gazze'deki vahşetin boyutunu hastanedeki doktorlar anlattı: Yaralı çocuklar acıdan inliyordu
Giriş Tarihi: 29.12.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 07:55

SON DAKİKA | Gazze'deki vahşetin boyutunu hastanedeki doktorlar anlattı: Yaralı çocuklar acıdan inliyordu

Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail ordusunun ateşe verdiği Kemal Advan Hastanesi'ndeki insanlık dışı muameleye tanık olan doktor ve siviller yaşadıklarını anlattı: Bizi gruplara ayırarak kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Dövdüler ve cep telefonlarına el koydular. Çocuklar, engelliler ve yaralılar acının şiddetinden ağlıyordu...

SON DAKİKA | Gazze’deki vahşetin boyutunu hastanedeki doktorlar anlattı: Yaralı çocuklar acıdan inliyordu

Son dakika haberi: Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde her türlü insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor.

SON DAKİKA | Gazze’deki vahşetin boyutunu hastanedeki doktorlar anlattı: Yaralı çocuklar acıdan inliyordu

Katil İsrail ordusu, haftalardır kuşattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresinde katliamlar yaptıktan sonra önceki gün hastaneye baskın yaptı.

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SON DAKİKA | Gazze’deki vahşetin boyutunu hastanedeki doktorlar anlattı: Yaralı çocuklar acıdan inliyordu

İsrail ordusu, patlayıcı yüklü robotlar kullanarak hastanenin çevresini havaya uçurdu ve bombaladı.

SON DAKİKA | Gazze’deki vahşetin boyutunu hastanedeki doktorlar anlattı: Yaralı çocuklar acıdan inliyordu

Hizmet dışı kalan hastaneye yönelik saldırılara tanıklık eden biri doktor iki Filistinli kadın, yaşadıkları barbarlıkları anlattı.

SON DAKİKA | Gazze’deki vahşetin boyutunu hastanedeki doktorlar anlattı: Yaralı çocuklar acıdan inliyordu

Filistinli doktor Şuruk er-Rantisi, İsrail askerlerinin hastaneyi tahliye etmeye zorladığına dikkati çekerek sağlık personeliyle dışarı çıktıklarını ve çok uzun bir mesafeyi yürümek zorunda kaldıklarını aktardı.

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