SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…

Dünyanın gündemi İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşta. Cumartesi günü Hamas'ın operasyonu ile başlayan çatışma büyüyerek devam ediyor. İsrail'in gerçekleştirdiği bombardımanlar ile birlikte Gazze'de taş üstünde taş kalmazken, Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi. Beyaz fosfor adı verilen 'Fosfor bombası' kimyasal madde içeren bir patlayıcı silahtır ve sivillerin bulunduğu bölgelerde kullanılması yasaktır.