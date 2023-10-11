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Haberler Galeri SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…
Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 10:34

SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…

Dünyanın gündemi İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşta. Cumartesi günü Hamas'ın operasyonu ile başlayan çatışma büyüyerek devam ediyor. İsrail'in gerçekleştirdiği bombardımanlar ile birlikte Gazze'de taş üstünde taş kalmazken, Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi. Beyaz fosfor adı verilen 'Fosfor bombası' kimyasal madde içeren bir patlayıcı silahtır ve sivillerin bulunduğu bölgelerde kullanılması yasaktır.

SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Hamas'ın Cumartesi günü, İsrail'e düzenlediği şok saldırının ardından Gazze şeridi bombardıman altına alındı. Günlerdir devam eden saldırılarda milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, bombardıman sırasında çekilen bir görüntü infial yarattı. Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…

İSRAİL BEYAZ FOSFOR BOMBASI KULLANIYOR

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor" sözleri yer aldı.

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SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı bilgisi verildi.

SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Beyaz fosfor, yüksek sıcaklıklarda yanma yeteneğine sahip bir bileşiktir. Bu bombaların patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas ettiğinde anında yanmaya başlar ve yıkıcı yangınlar başlatır.

Fosfor bombaları, patladıklarında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları dağılır ve hızla yanmaya başlar, bu da büyük yangınlar ve duman üretir.

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