SON DAKİKA: Gazze’den gelen görüntüler infial yarattı: İsrail yasaklı silah kullanıyor! Ciğerleri bir anda yok ediyor…

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Beyaz fosfor, yüksek sıcaklıklarda yanma yeteneğine sahip bir bileşiktir. Bu bombaların patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas ettiğinde anında yanmaya başlar ve yıkıcı yangınlar başlatır.

Fosfor bombaları, patladıklarında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları dağılır ve hızla yanmaya başlar, bu da büyük yangınlar ve duman üretir.