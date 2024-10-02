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Haberler Galeri SON DAKİKA HABELERİ | Katil İsrail'in Lübnan'daki kayıpları artıyor: En az 8 asker öldü
Giriş Tarihi: 02.10.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 18:23

SON DAKİKA HABELERİ | Katil İsrail'in Lübnan'daki kayıpları artıyor: En az 8 asker öldü

Son dakika haberleri... Katil İsrail güçleri, Gazze'de yaptığı soykırımın ardından gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ı havadan ve karadan vuran İsrail, Hizbullah mensupları ile sıcak çatışmalar yaşıyor. İsrail ordusu, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da ikisi yüzbaşı olmak üzere 7 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını bildirdi.

SON DAKİKA HABELERİ | Katil İsrail’in Lübnan’daki kayıpları artıyor: En az 8 asker öldü

İsrail güçleri, savaşı bölgeye yaymak için her yolu deniyor. Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail ordusunda ağır kayıplar yaşanıyor.

SON DAKİKA HABELERİ | Katil İsrail’in Lübnan’daki kayıpları artıyor: En az 8 asker öldü

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde yaşanan çatışmada 5 askerin öldüğü, birisi subay olmak üzere 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

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SON DAKİKA HABELERİ | Katil İsrail’in Lübnan’daki kayıpları artıyor: En az 8 asker öldü

İKİSİ YÜZBAŞI RÜTBESİNDE

Yine Lübnan'ın güneyindeki iki ayrı olayda 2 askerin öldüğü, 2'sinin ise ağır yaralandığı ifade edildi. Ölen askerlerden ikisinin yüzbaşı rütbesinde olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA HABELERİ | Katil İsrail’in Lübnan’daki kayıpları artıyor: En az 8 asker öldü

Bu olaylarla birlikte İsrail işgalinin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 8'e yükseldi.

SON DAKİKA HABELERİ | Katil İsrail’in Lübnan’daki kayıpları artıyor: En az 8 asker öldü

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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