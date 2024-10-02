Giriş Tarihi: 02.10.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
18:23
SON DAKİKA HABELERİ | Katil İsrail'in Lübnan'daki kayıpları artıyor: En az 8 asker öldü
Son dakika haberleri... Katil İsrail güçleri, Gazze'de yaptığı soykırımın ardından gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ı havadan ve karadan vuran İsrail, Hizbullah mensupları ile sıcak çatışmalar yaşıyor. İsrail ordusu, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da ikisi yüzbaşı olmak üzere 7 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını bildirdi.