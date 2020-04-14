Son dakika haberi: ABD'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

ABD coronavirüsün yeni merkez üssü olurken diğer yandan doğal afetlerle karşı karşıya geliyor. ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Kasırga sonrası maddi olarak da çok fazla hasar ortaya çıktı. Ayrıca fırtına ve kasırgalar nedeniyle yüzlerce ev ve binada hasar oluşurken ağaçlar, elektrik telleri devrildi. Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. İşte son dakika görüntüleri...