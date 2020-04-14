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Son dakika haberi: 'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

coronavirüsün yeni merkez üssü olurken diğer yandan doğal afetlerle karşı karşıya geliyor. ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. sonrası maddi olarak da çok fazla hasar ortaya çıktı. Ayrıca fırtına ve kasırgalar nedeniyle yüzlerce ev ve binada hasar oluşurken ağaçlar, elektrik telleri devrildi. Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. İşte son dakika görüntüleri...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:32
Son dakika haberi: ABD'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

'de coronavirüs felaketi yaşanırken diğer yandan felaketi yaşandı. ABD'de coronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç bir şekilde artarken diğer yandan doğal felaketler nedeniyle onlarca insan hayatını kaybetti.

KASIRGA SONRAS EYALETLERDEKİ ÖLÜ SAYILARI

Yetkililer, fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 11, Güney Carolina eyaletinde 9, Georgia eyaletinde 8, Tennessee eyaletinde 3 kişinin, Arkansas ve Kuzey Carolina eyaletlerinde de 1'er kişinin öldüğünü belirtti.

Son dakika haberi: ABD'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

NBC News'in haberine göre, 24 saatte 41 meydana geldiği aktarılırken, Louisiana ve Alabama eyaleti valileri, kuvvetli fırtınanın yol açtığı hasarın giderilmesine yardımcı olmak için "acil durum" ilan etti.

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Son dakika haberi: ABD'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle yüzlerce ev ve binada hasar oluşurken ağaçlar, elektrik telleri devrildi. Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Son dakika haberi: ABD'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

200-300 EV HASAR GÖRDÜ

Tennessee'de en az 150 ev ve iş yerinin hasar gördüğü kaydedilirken, Louisiana eyaletinin Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, CNN'e yaptığı açıklamada, "Burada da en az 200-300 ev hasar gördü." demişti.

Son dakika haberi: ABD'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

- SOSYAL MESAFE KURALLARI KALDIRILMIŞTI

Kötü hava koşullarının etkili olduğu eyaletlerde yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarını kaldırarak, vatandaşlardan "kasırgadan korunmaya öncelik vermelerini" istedi ve yüzlerini kapatarak güvenli barınaklarda toplanabileceklerini duyurmuştu.

Son dakika haberi: ABD'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

Mississippi Valisi Tate Reeves pazar gecesi eyalet genelinde etkili olan fırtına ve kasırgalar nedeniyle "acil durum" ilan ederken, Twitter'dan "Paskalya Bayramı'nı kimse böyle kutlamıyor ama ölümü ve yeniden dirilmeyi düşündüğümüz şu günde birlikte ayağa kalkacağımıza inancımız tam." ifadesini kullanmıştı.

Son dakika haberi: ABD'de yıkım oldu! Onlarca ölü var...

ABD'DEKİ CORONAVİRÜS BİLANÇOSU

TOPLAM VAKA: 587,173

TOPLAM ÖLÜ:23,644

TOPLAM İYİLEŞEN: 36,948

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