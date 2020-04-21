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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

Son dakika haberi: Avrupa ve 'de kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

Son dakika haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ve Avrupa'yı sert vurdu. 2 milyon 482 binin üzerinde kişiye bulaşan coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçti. Coronavirüs salgınının en çok etkilediği ABD'de vaka sayısı 800 bine yaklaşırken ölü sayısı 42 bini geçti. ABD'nin ardından coronavirüs salgınında , ve 'dan korkutan rakamlar geliyor. İspanya'da vaka sayısı 200 bini geçti. ABD, İspanya, İtalya ve Fransa 'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. Coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe geliyor. İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları....

Giriş Tarihi: 21.04.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:00
Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

Küresel tehdit haline gelen salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyon 482 bin koronavirüs vakası bulunurken coronavirüs kaynaklı ölü sayısı 170 bini geçti. Corona virüs vaka ve ölü sayısında bütün ülkelerin geride bırakırken , ve 'dan da kötü haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre Fransa'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayısı...

Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

ABD:

VAKA SAYISI: 792,938

ÖLÜ SAYISI: 42,518

İYİLEŞEN SAYISI: 72,389

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Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

İSPANYA:

VAKA SAYISI: 200,210

ÖLÜ SAYISI: 20,852

İYİLEŞEN SAYISI: 80,587

Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

İTALYA:

VAKA SAYISI: 181,228

ÖLÜ SAYISI: 24,114

İYİLEŞEN SAYISI: 48,877

Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

FRANSA:

VAKA SAYISI: 155,383

ÖLÜ SAYISI: 20,265

İYİLEŞEN SAYISI: 37,409

Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

ALMANYA:

VAKA SAYISI: 147,065

ÖLÜ SAYISI: 4,862

İYİLEŞEN SAYISI: 95,200

Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

İNGİLTERE

VAKA SAYISI: 124,743

ÖLÜ SAYISI: 16,509

İYİLEŞEN SAYISI: -

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