Son dakika haberi: Avrupa ve ABD'de coronavirüs kabusu! Bir ülkede daha 20 binin üzerinde ölüm...

Küresel tehdit haline gelen coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyon 482 bin koronavirüs vakası bulunurken coronavirüs kaynaklı ölü sayısı 170 bini geçti. Corona virüs vaka ve ölü sayısında ABD bütün ülkelerin geride bırakırken İspanya, İtalya ve Fransa'dan da kötü haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre Fransa'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayısı...