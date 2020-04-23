Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Coronavirüs salgınında 2 milyon 639 bin vaka bulunurken, ölü sayısı 184 bini geçti. Dünya genelinde coronavirüs bulaşan ve iyileşen kişi sayısı ise 722 binin üzerinde. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra pandemi haline gelen coronvirüsten en çok etkilenen ülke ABD. ABD'de 850 bine yaklaşan vaka sayısı en çok vaka görülen 5 ülkenin toplamından daha fazla. Ülkedeki ölü sayısı 47 bini geçti. İspanya, İtalya ve Fransa'da ölü sayıları 21 binin üzerine çıktı. İşte coronavirüs salgıında ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...