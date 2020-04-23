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Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Coronavirüs salgınında 2 milyon 639 bin vaka bulunurken, ölü sayısı 184 bini geçti. Dünya genelinde coronavirüs bulaşan ve iyileşen kişi sayısı ise 722 binin üzerinde. 'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra pandemi haline gelen coronvirüsten en çok etkilenen ülke . ABD'de 850 bine yaklaşan vaka sayısı en çok vaka görülen 5 ülkenin toplamından daha fazla. Ülkedeki ölü sayısı 47 bini geçti. , ve 'da ölü sayıları 21 binin üzerine çıktı. İşte coronavirüs salgıında ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 17:52
Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Coronavirüs salgınında dünya geneli vaka sayısı 2 milyan 639 bini geçerken koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 184 bini geride bıraktı. Edinilen son dakika habere göre; Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan 'de vaka sayısı , , Almanya ve İngiltere'deki vaka sayısının toplamından fazla. İspanya, İtalya ve Fransa'da coronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bini geçti. İşte ülke ülke vaka,ölü ve iyileşen sayıları...

Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

ABD:

VAKA SAYISI: 849,092

ÖLÜ SAYISI: 47,681

İYİLEŞEN SAYISI: 84,050

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Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İSPANYA:

VAKA SAYISI: 208,389

ÖLÜ SAYISI:22,157

İYİLEŞEN SAYISI: 85,915

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.

Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İTALYA:

VAKA SAYISI: 187,327

ÖLÜ SAYISI:25,085

İYİLEŞEN SAYISI: 54,543

Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

FRANSA:

VAKA SAYISI: 159,877

ÖLÜ SAYISI:21,340

İYİLEŞEN SAYISI: 40,657

Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

ALMANYA:

VAKA SAYISI: 150,648

ÖLÜ SAYISI:5,315

İYİLEŞEN SAYISI: 103,300

Son dakika haberi: Coronavirüs 4 ülkeyi sert vurdu! İşte Coronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İNGİLTERE:

VAKA SAYISI: 133,495

ÖLÜ SAYISI:18,738

İYİLEŞEN SAYISI: -

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.

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