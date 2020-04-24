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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

Son dakika haberi: Dünyada vaka ve ölü sayısı! 'de 1 milyona yakın...

salgını 'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı Aralık ayından itibaren hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyon 700 binin üzerinde kişinin enfekte olduğu salgınında 191 bin kişi hayatını kaybetti. Coronavirüs salgınında enfekte olup iyileşenlerin sayısı ise 750 bini geçti. Coronavirüsün merkez üssü haline gelen 'de vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. ABD'de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.İspanya, ve 'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. İşte ülke ülke coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:55
Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

salgını hızla yayılmaya devam ederken son dakika haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. 'İn Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu. ABD'deki vaka sayısı 1 milyonu geçerken coronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 50 bine ulaştı. İspanya, ve 'da coronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayısı...

Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti

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Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

ABD:

VAKA SAYISI: 886,709

ÖLÜ SAYISI: 50,243

İYİLEŞEN SAYISI: 85,922

Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

İSPANYA:

VAKA SAYISI: 213,024

ÖLÜ SAYISI: 22,524

İYİLEŞEN SAYISI: 89,250

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524'e çıktı.

Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

İTALYA:

VAKA SAYISI: 189,973

ÖLÜ SAYISI: 25,549

İYİLEŞEN SAYISI: 57,576

Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

FRANSA:

VAKA SAYISI: 158,183

ÖLÜ SAYISI: 21,856

İYİLEŞEN SAYISI: 42,088

Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

ALMANYA:

VAKA SAYISI: 153,129

ÖLÜ SAYISI:5,575

İYİLEŞEN SAYISI: 106,800

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