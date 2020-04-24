Son dakika haberi: Dünyada coronavirüs vaka ve ölü sayısı! ABD'de 1 milyona yakın...

Coronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı Aralık ayından itibaren hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyon 700 binin üzerinde kişinin enfekte olduğu koronavirüs salgınında 191 bin kişi hayatını kaybetti. Coronavirüs salgınında enfekte olup iyileşenlerin sayısı ise 750 bini geçti. Coronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. ABD'de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.İspanya, İtalya ve Fransa'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. İşte ülke ülke coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...