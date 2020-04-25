Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! İngiltere olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs slagını ile ilgili Guardian gazetesinde ortaya atılan iddia şoke etti. Edinilen son dakika haberde İngiltere'nin olası bir salgın konusunda 1 yıl önceden uyarıldığı iddia edildi. Basına sızan belgelerde İngiliz bakanların olası bir salgın konusunda bilgilendirildiği, salgına karşı filyasyon prosedürlerinin hazır hale getirilmesi, koruyucu ekipman stoklanması, diğer temel araç gereçleri satın alma anlaşmaları yapması gibi konularda uyarıldığı iddia edildi.

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