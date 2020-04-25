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Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

Küresel tehdit haline gelen salgını ile ilgili Guardian gazetesinden korkunç bir iddia geldi. Edinilen son dakika habere göre, 'nin olası bir salgın konusunda bir yıl önce uyarıldığı iddia edildi. Gazeteye sızan belgelerde İngiliz bakanların, büyük ekonomik ve sosyal sonuçları olacak olası bir virüs için hazırlıklı olması konusunda uyarıldığı iddia edildi. Sızdırılan belgelerde virüse karşı nasıl önlem alınacağı konusunda bilgilere de yer verilmiş. İşte basına sızan o belgelerin detayları...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 12:46
Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! İngiltere olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

Tüm dünyayı etkisi altına alan slagını ile ilgili Guardian gazetesinde ortaya atılan iddia şoke etti. Edinilen son dakika haberde 'nin olası bir salgın konusunda 1 yıl önceden uyarıldığı iddia edildi. Basına sızan belgelerde İngiliz bakanların olası bir salgın konusunda bilgilendirildiği, salgına karşı filyasyon prosedürlerinin hazır hale getirilmesi, koruyucu ekipman stoklanması, diğer temel araç gereçleri satın alma anlaşmaları yapması gibi konularda uyarıldığı iddia edildi.

İŞTE BASINA SIZAN O BELGELERİN DETAYLAR...

Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! İngiltere olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

İngiliz Guardian gazetesi, 'de bakanların geçen yıl bir bilgilendirme metniyle, büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak dirençli bir virüs salgınına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldıklarını ortaya koydu.

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Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! İngiltere olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

BBC'nin haberine göre gazeteye sızdırılan gizli belgede, hafif seyreden bir salgında bile on binlerce kişinin hayatını kaybedebileceği belirtiliyor ve hükümetin salgın ihtimaline karşı alması gereken önlemler ile bu önlemleri almaması halinde olabilecekler sıralanıyor.

Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! İngiltere olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

'de nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20.000'e yaklaştı. İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS) Medikal Direktörü Prof. Stephen Powis, "Eğer ölü sayısını 20.000'in altında tutabilirsek, bu salgında çok iyi bir sınav vermiş olacağız" demişti.

Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! İngiltere olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

'YÜKSEK ORANDA BULAŞICI OLABİLİR'

Belgede yer alan hükümete yönelik öneriler arasında koruyucu ekipman stoklanması, diğer temel araç gereçleri satın alma anlaşmaları yapması, filyasyon prosedürlerini hazır hale getirmesi ve ölüm sayısında aşırı artış yaşanması durumunda atacağı adımlara yönelik bir plan hazırlaması tavsiye ediliyor.

Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! İngiltere olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

Yurt dışındaki İngilizlere yardım etme ve onları ülkeye geri getirmeye yönelik planlar yapılması da öncelikler arasında sıralanıyor.

Son dakika haberi: Gizli belgeler basına sızdı! İngiltere olası salgına karşı 1 yıl önce uyarıldı: Hazırlıklı olun

'de hükümet salgına hazırlıksız yakalandığı, özellikle de sağlık çalışanları için yeterli koruyucu ekipman olmadığı gerekçesiyle yoğun eleştiri altında.

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