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Son dakika haberi: gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran ' öldü' iddiaları doğru mu?

lideri U'un öldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü. ile ilgili son dakika haberler peş peşe geliyor. Japon basını, Kim 'un bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Güney Koreli bir yetkili "Kim, hayatta ve iyi" dedi. 'li Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise Kim Jong Un için 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Kim Jong Un hakkında gelen çelişkili haberlerin ardından Kim Jong Un'un sağlık durumu hakkında son noktayı Kuzey Kore basını koydu. İşte Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında açıklamalar ve Kim Jong Un hakkınd bilinmesi gereken tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:47
Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?

Dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinen 'nin lideri , hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilen Un'un sağlık durumu hakkında son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kore liderinin günlerdir ortalıkta görünmemesi ölmüş olabileceği iddialarını da beraberinde getirmişti. Kim 'un sağlık durumu hakkında Güney Koreli bir yetkili "Kim, hayatta ve iyi" açıklamalarını yaparken 'den gelen açıklamalar tam tersini iddia ediyordu. Kim Jong Un'un sağlık durumu ile ilgili iddialara son noktayı Kuzey Kore gazetesi koydu. İşte Kim Jong Un'un sağlık durumu hakkındaki tüm detaylar…

Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?

lideri -un hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti.

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Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?

Ardından Japonya basını Kuze yKore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı. Tüm bu iddiaların ardından, 'nin 36 yaşındaki lideri -un, sessizliğini bozdu.

Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?

Rodong Sinmum gazetesine göre Kim, Wonsan Galma'da yeni bir turistik bölgenin inşası için çalışan işçilere teşekkür etti.

Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?

'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, lideri -un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum." dedi.

Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?

Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum.

Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?

Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadelerini kullandı.

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