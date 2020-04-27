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Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?
Kuzey Kore lideri Kim Jong U'un öldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kim Jong Un ile ilgili son dakika haberler peş peşe geliyor. Japon basını, Kim Jong Un'un bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Güney Koreli bir yetkili "Kim, hayatta ve iyi" dedi. ABD'li Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise Kim Jong Un için 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Kim Jong Un hakkında gelen çelişkili haberlerin ardından Kim Jong Un'un sağlık durumu hakkında son noktayı Kuzey Kore basını koydu. İşte Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında açıklamalar ve Kim Jong Un hakkınd bilinmesi gereken tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.04.2020
11:01
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
11:47
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