Son dakika haberi: Kuzey Kore gazetesi duyurdu! Ortalığı karıştıran 'Kim Jong Un öldü' iddiaları doğru mu?

Dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinen Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilen Kim Jong Un'un sağlık durumu hakkında son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kore liderinin günlerdir ortalıkta görünmemesi ölmüş olabileceği iddialarını da beraberinde getirmişti. Kim Jong Un 'un sağlık durumu hakkında Güney Koreli bir yetkili "Kim, hayatta ve iyi" açıklamalarını yaparken ABD'den gelen açıklamalar tam tersini iddia ediyordu. Kim Jong Un'un sağlık durumu ile ilgili iddialara son noktayı Kuzey Kore gazetesi koydu. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlık durumu hakkındaki tüm detaylar…