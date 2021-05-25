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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Onlarca ölü, yüzlerce kayıp... Yanardağ felaketini yaşıyorlar
Giriş Tarihi: 25.05.2021 21:26 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 21:28

SON DAKİKA HABERİ: Onlarca ölü, yüzlerce kayıp... felaketini yaşıyorlar

ülkesinde meydana gelen patlamasında her geçen saat ölü sayısı artıyor. Onlarca köyün dümdüz olduğu felaket için yetkililer "Ölü sayısı artabilir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Onlarca ölü, yüzlerce kayıp... Yanardağ felaketini yaşıyorlar

ülkesinde haftasonu başlayan felaket devam ediyor. Salgının ardından yeni bir kabusa uyanan ülke için seferberlik başlıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Onlarca ölü, yüzlerce kayıp... Yanardağ felaketini yaşıyorlar

Hafta sonu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) Nyiragongo Dağı'nın patlamasından sonra onlarca kişi öldü, yüzlerce çocuk kayboldu veya ailelerinden ayrıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Onlarca ölü, yüzlerce kayıp... Yanardağ felaketini yaşıyorlar

Hükümet sözcüsü Patrick Muyaya Pazartesi günü yaptığı açıklamada güncellenen ölü sayısını doğruladı ve kurtarma ekipleri hala insanları aradığı için muhtemelen bu sayının artacağını da sözlerine ekledi.

SON DAKİKA HABERİ: Onlarca ölü, yüzlerce kayıp... Yanardağ felaketini yaşıyorlar

Muyaya, Pazar günü yaptığı açıklamada, lavlardan kaçmaya çalışırken bir araba kazasında dokuz, hapishaneden kaçmaya çalışırken dört ve yanıklardan dolayı da iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

SON DAKİKA HABERİ: Onlarca ölü, yüzlerce kayıp... Yanardağ felaketini yaşıyorlar

'ŞİMDİ NEREDE YAŞAYACAĞIZ?'
Patlamadan sonra evinden kaçan Theophile Tulinabo, Buhene'den konuşan CNN'e şunları söyledi: "Başımıza böyle bir şey gelmesini beklemiyorduk ... şimdi nerede yaşayacağız? Bilmiyorum. "

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