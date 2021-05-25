SON DAKİKA HABERİ: Onlarca ölü, yüzlerce kayıp... Yanardağ felaketini yaşıyorlar

Afrika ülkesinde haftasonu başlayan felaket devam ediyor. Salgının ardından yeni bir kabusa uyanan ülke için seferberlik başlıyor. Hafta sonu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) Nyiragongo Dağı'nın patlamasından sonra onlarca kişi öldü, yüzlerce çocuk kayboldu veya ailelerinden ayrıldı. Hükümet sözcüsü Patrick Muyaya Pazartesi günü yaptığı açıklamada güncellenen ölü sayısını doğruladı ve kurtarma ekipleri hala insanları aradığı için muhtemelen bu sayının artacağını da sözlerine ekledi. Muyaya, Pazar günü yaptığı açıklamada, lavlardan kaçmaya çalışırken bir araba kazasında dokuz, hapishaneden kaçmaya çalışırken dört ve yanıklardan dolayı da iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. 'ŞİMDİ NEREDE YAŞAYACAĞIZ?' 'KOCAM İÇERDE YANDI' ÇOCUKLAR KAYBOLDU Teşkilat, 150'den fazla çocuğun ailelerinden ayrıldığını ve 170'den fazla çocuğun kaybolmasından korkulduğunu açıkladı. Ruanda Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, patlamanın ardından sığınmak için DRC'den yaklaşık 8 bin kişinin Ruanda'ya geçtiğini ve bazılarının bir gün sonra geri döndüğünü söyledi. Norveç Mülteci Konseyi (NRC) sözcüsüne göre, Goma'da yaşayan binlerce kişi patlamanın ardından Cumartesi gecesini dışarıda geçirdi. Bir DRC hükümet sözcüsü Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, volkanda sismik faaliyetler kaydedilmeye devam ettiği için evlerini boşaltanlara resmi olarak geri dönmelerini tavsiye etmediklerini söyledi. NRC'nin Batı ve Orta Afrika sözcüsü Tom Peyre-Costa, Pazar günü tahliye edilenlerin Cumartesi günü Ruanda'ya doğru yürüdüğünü duyurdu. Sınır kapatıldı, bu yüzden gidenler Goma'ya geri döndü ve şehrin kuzeyindeki bir bölgeye yöneldiler. Peyre-Costa, Twitter'da şehirden ayrılan insanların videosunu paylaştı.Peyre-Costa, 'Şehrin her yerinde eşyalarıyla, çocuklarıyla ve hatta keçileriyle ve kapabildikleri her şeyle yürüyen insanlar görüyorsunuz. Çoğu, yakın zamanda geri dönebilmek için yol kenarında oturuyor.' dedi. Ancak UNICEF, yüzlerce kişinin döndüğünde hasarlı evler ve su ve elektrik kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Çocuk kurumu koleranın yayılmasını yavaşlatmak için bölgeye bir ekip gönderdi. Ayrıca, yerel DRC yetkilileriyle işbirliği içinde refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar için iki geçiş merkezi kuruyor. 1 KİLOMETREYE KADAR YAKLAŞTI Goma Volkan Gözlemevi'nden Volkanolog Honore Chiraba, CNN'e volkanda iki kırık olduğunu söyledi. Reuters'in bildirdiğine göre, patlama, yanardağın yan tarafındaki kırıkların lavın çeşitli yönlerde akmasına neden olduğu zaman meydana geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ruanda sınırındaki Kivu Gölü kenarında yer alan Goma, BM ve Dünya Bankası'na göre yaklaşık 670 bin kişiye ev sahipliği yapıyor ancak bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşlarına göre bu rakam 1 milyona yakın. 600 EV YIKILDI NRC tahminlerine göre, Goma çevresindeki 600 ev yıkıldı ve beş okul dümdüz oldu. Cumartesi faaliyete geçen Nyiragongo, dünyanın en aktif yanardağları arasında gösteriliyor.