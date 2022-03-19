SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...

11.15 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi.

Kinjal hipersonik füze nedir?

Yaklaşık 24 yıl önce geliştirilmeye başlanan Kinjal (Hançer) füze sistemi hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabiliyor. Füzenin, MiG-31 gibi savaş uçaklarına monte edilebildiği ve fırlatıldığında ses hızının 10 katına (Mach 10) çıkabildiği ifade ediliyor. Menzili 2 bin kilometre olan füze sisteminin mevcut ve geliştirilmekte olan tüm hava sistemlerini bertaraf edebildiği öne sürülüyor.