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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...
Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 11:49

SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile 23. gününde de devam ediyor. Dünyada, müzakereler üzerinden anlaşma ihtimali kuvvetlenmişken, iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalarla savaşın şiddeti artıyor. Rusya ordusu halen; Kiev yakınlarında şehre girmek için 'emir' beklerken, Ukrayna da savunma için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy yaptığı yeni açıklamalarda, Rusya'ya yönelik '90'lı yıllar' hatırlatması yaparak, "Rus toplumu 25 yılda başardığı her şeyi yok ediyor" dedi. Gelen yeni bir son dakika haberine göre de; Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi. Öte yandan; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı. İşte Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri!

SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...

11.15 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi.

Kinjal hipersonik füze nedir?

Yaklaşık 24 yıl önce geliştirilmeye başlanan Kinjal (Hançer) füze sistemi hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabiliyor. Füzenin, MiG-31 gibi savaş uçaklarına monte edilebildiği ve fırlatıldığında ses hızının 10 katına (Mach 10) çıkabildiği ifade ediliyor. Menzili 2 bin kilometre olan füze sisteminin mevcut ve geliştirilmekte olan tüm hava sistemlerini bertaraf edebildiği öne sürülüyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...

09.30 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.

SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...

08.40 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 23'üncü gününde, Rusların Ukrayna'daki ilerleyişinin durma noktasına geldiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...

06.42 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.

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