Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
11:49
SON DAKİKA HABERİ | Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Rusya açıkladı! İlk kez kullandılar! Kinjal hipersonik füze...
Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile 23. gününde de devam ediyor. Dünyada, müzakereler üzerinden anlaşma ihtimali kuvvetlenmişken, iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalarla savaşın şiddeti artıyor. Rusya ordusu halen; Kiev yakınlarında şehre girmek için 'emir' beklerken, Ukrayna da savunma için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy yaptığı yeni açıklamalarda, Rusya'ya yönelik '90'lı yıllar' hatırlatması yaparak, "Rus toplumu 25 yılda başardığı her şeyi yok ediyor" dedi. Gelen yeni bir son dakika haberine göre de; Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha ettiğini açıkladı.