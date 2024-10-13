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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ | Hizbullah, İsrail'i İHA'larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?
Giriş Tarihi: 13.10.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 22:03

SON DAKİKA HABERLERİ | Hizbullah, İsrail'i İHA'larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?

Son dakika haberleri... Hizbullah tarafından İsrail'in Hayfa bölgesinin güneyindeki Golani Üssü'ne İHA'larla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 67 kişi yaralanırken İsrail basını çok sayıda ölünün de olduğunu duyurdu. Arap basını ise, saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanı'nın öldüğünü öne sürdü. Hizbullah yaptığı açıklamada, sivillerin askeri üslerden uzak durması çağrısında bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ | Hizbullah, İsrail’i İHA’larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?

İsrail'in Golani Üssü'ne İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırıda 67 kişinin yaralandığı bildirildi. Hizbullah, saldırının kamikaze İHA'larla gerçekleştirildiğini duyurdu. Hizbullah yaptığı açıklamada, sivillerin askeri üslerden uzak durması çağrısında bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ | Hizbullah, İsrail’i İHA’larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?

İSRAİL BASINI ÖLÜLERİN OLDUĞUNU DUYURDU

İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse dronlu saldırı düzenlediğini belirtti. Yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 39 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve dronu korumak için füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Hizbullah, İsrail’i İHA’larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise, yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Hizbullah, İsrail’i İHA’larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?

Hizbullah İsrail'i vurdu: 40 yaralı!

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah, İsrail'e düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ | Hizbullah, İsrail’i İHA’larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?

GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?

Arap basını, hedef alınan askeri tesiste, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi'nnin de olduğunu ve saldırıda öldüğünü öne sürdü.

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