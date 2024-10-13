Giriş Tarihi: 13.10.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
22:03
SON DAKİKA HABERLERİ | Hizbullah, İsrail'i İHA'larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?
Son dakika haberleri... Hizbullah tarafından İsrail'in Hayfa bölgesinin güneyindeki Golani Üssü'ne İHA'larla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 67 kişi yaralanırken İsrail basını çok sayıda ölünün de olduğunu duyurdu. Arap basını ise, saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanı'nın öldüğünü öne sürdü. Hizbullah yaptığı açıklamada, sivillerin askeri üslerden uzak durması çağrısında bulundu.