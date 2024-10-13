Giriş Tarihi: 13.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
18:19
SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı
Son dakika haberleri... Lübnan'a karadan ve havadan işgal başlatan İsrail güçleri hiçbir uluslararası hukuk tanımıyor. Gazze'de soykırım yapan İsrail Lübnan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini hedef aldı. İsrail tanklarıyla BM üssüne düzenlenen baskında 15 askerin yaralandığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan BM yetkilileri "Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik" dedi.