Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı
Giriş Tarihi: 13.10.2024 17:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:19

SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı

Son dakika haberleri... Lübnan'a karadan ve havadan işgal başlatan İsrail güçleri hiçbir uluslararası hukuk tanımıyor. Gazze'de soykırım yapan İsrail Lübnan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini hedef aldı. İsrail tanklarıyla BM üssüne düzenlenen baskında 15 askerin yaralandığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan BM yetkilileri "Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yapan ve kanun tanımayan İsrail, bu kez BM'yi hedef seçti.

SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı

Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ramyah'taki BM üssüne İsrail ordusuna ait 2 tankın güç kullanarak girdiği belirtilerek, üssün ana kapısının yıkıldığı ve 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı

UNIFIL, "Tanklar yaklaşık 45 dakika sonra irtibat mekanizmamız aracılığıyla İsrail ordusunun barış gücü askerlerini tehlikeye attığını belirtmesinin ardından üsten ardından ayrıldı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı

Sabah yerel saatle 06.40 sıralarında ateşlenen bir silahtan çıkan duman nedeniyle 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığını ifade eden UNIFIL, "Son günlerde dördüncü kez İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı

BM üssüne izinsiz girilmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı kararın açık bir ihlali olduğunu vurgulayan UNIFIL şu açıklamayı yaptı:

"Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı kararın ağır bir ihlalidir.

SON DAKİKA