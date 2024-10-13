SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı

Sabah yerel saatle 06.40 sıralarında ateşlenen bir silahtan çıkan duman nedeniyle 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığını ifade eden UNIFIL, "Son günlerde dördüncü kez İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" dedi.

