SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! İşte Kraliçe Elizabeth’in hayatı…

Giriş Tarihi: 08.09.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 21:12

Son dakika haberi: İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "En uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü. Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle Buckingham'da bayraklar yarıya indirilirken Prens Charles İngiltere Kralı oldu. Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu. İşte 2. Elizabeth'in hayatı…