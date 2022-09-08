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Haberler Galeri SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! İşte Kraliçe Elizabeth’in hayatı…
Giriş Tarihi: 08.09.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 21:12

SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! İşte Kraliçe Elizabeth’in hayatı…

Son dakika haberi: İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "En uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü. Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle Buckingham'da bayraklar yarıya indirilirken Prens Charles İngiltere Kralı oldu. Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu. İşte 2. Elizabeth'in hayatı…

SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! İşte Kraliçe Elizabeth’in hayatı…

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! İşte Kraliçe Elizabeth’in hayatı…

Ailesinin küçükken "Lilibet" diye seslendiği ve evde özel eğitim verdiği Elizabeth'in, hayvanları çok sevdiği, özellikle atlara ve köpeklere özel ilgisinin olduğu biliniyor.

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SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! İşte Kraliçe Elizabeth’in hayatı…

Babası Kral 6. George'un 1952'de ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe Elizabeth, 2 Haziran 1953'te ise resmi törenle taç giydi.

SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! İşte Kraliçe Elizabeth’in hayatı…

Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! İşte Kraliçe Elizabeth’in hayatı…

Kraliçe, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı.

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