Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:36

Son dakika: İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

Son dakika haberleri: Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de genç, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti. 15 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor. Gece boyuncu Mısırlı yetkililere dayandırılarak yapılan haberlerde; İsrail ve Hamas'ın geçici ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği belirtilerek savaşın yeniden başladığı ifade edildi. Gelen son dakika haberine göre; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti