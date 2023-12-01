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Haberler Galeri Son dakika: İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu
Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:36

Son dakika: İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

Son dakika haberleri: Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de genç, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti. 15 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor. Gece boyuncu Mısırlı yetkililere dayandırılarak yapılan haberlerde; İsrail ve Hamas'ın geçici ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği belirtilerek savaşın yeniden başladığı ifade edildi. Gelen son dakika haberine göre; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas’ı bahane ettiler: Gazze’nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

Son dakika haberleri: Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, binlerce masum çocuğu ve insanı katletti. 15 binden fazla Filistinli öldürülürken, bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor.

Son dakika: İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas’ı bahane ettiler: Gazze’nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği ve savaşın yeniden başladığı belirtildi. Açıklamanın hemen ardından İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı.

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Son dakika: İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas’ı bahane ettiler: Gazze’nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas’ı bahane ettiler: Gazze’nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

ATEŞKESİN UZATILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Mısırlı yetkililer, İsrail ve Hamas'ın ateşkesi 8.günde de uzatma konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Son dakika: İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas’ı bahane ettiler: Gazze’nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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