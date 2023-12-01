Gazze yeniden bombardıman altında! | Video

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de genç, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti. 15 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor. Gece boyuncu Mısırlı yetkililere dayandırılarak yapılan haberlerde; İsrail ve Hamas'ın geçici ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği belirtilerek savaşın yeniden başladığı ifade edildi.