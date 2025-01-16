SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt

KAN İSTEYEN İSRAİL SİYASETİNDE KAOS

İsrail medyasında yer alana haberlere göre ateşkes anlaşması, iç siyasette krize neden oldu. Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich dün gece "kötü ve tehlikeli" olarak nitelediği anlaşmaya karşı çıkarak hükümetten istifa edebileceğini duyurdu.

Dini Siyonizm Partisi, rehine-ateşkes anlaşmasıyla ilgili beklenen kabine oylaması öncesinde, iktidar koalisyonundaki geleceği hakkında karar vermek üzere bugün bir araya gelecek. Dini Siyonizm partisinin müzakerelerinin detaylarına aşina olan ismi açıklanmayan bir kaynağa göre, Smotrich'in koalisyonda kalması halinde anlaşmanın "kendisine yapışacağından" ve seçmen tabanındaki itibarının zedeleneceğinden endişe duyduğunu bildiriyor.

Netanyahu'nun, kabineyi toplamama kararının ardında, Smotrich'in partisinin, protesto amacıyla istifa edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin neden olduğu öne sürüldü.