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Haberler Galeri SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:55

SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt

Son dakika haberleri: İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasında yeni bir kriz çıkardı. 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmaya ilişkin İsrail kanadında bir son dakika gelişmesi yaşandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı suçlayarak ateşkesi görüşmek üzere kabineyi toplamayacağını açıkladı. İsrail'in ateşkese engel olma çabası olarak görülen açıklamaya Hamas'tan flaş yanıt geldi.

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SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt

Son dakika haberleri: İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edildi. Açıklamada, "İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tamamını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın bazı anlaşmalardan çekildiğini ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını sonuçlandırmada son dakika "krizi" yarattığını iddia etti.

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SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt

Başbakanlık Ofisi, İngilizce ve İbranice olarak yayınladığı bildiride, "Hamas anlaşmalardan dönüyor ve anlaşmayı engelleyen son dakika krizi yaratıyor" iddiasında bulundu. Ateşkesin görüşülmesi için kabinenin toplanmayacağının belirtildiği açıklamada, "İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt

HAMAS: ATEŞKES ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ

Öte yandan Hamas, "Ateşkese bağlıyız" açıklamasında bulundu. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet er-Rişk, Filistinli grubun rehine-ateşkes anlaşmasının bazı detaylarından caydığı yönündeki iddiaları reddederek, dün arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlı kaldıklarını bildirdi.

SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt

KAN İSTEYEN İSRAİL SİYASETİNDE KAOS

İsrail medyasında yer alana haberlere göre ateşkes anlaşması, iç siyasette krize neden oldu. Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich dün gece "kötü ve tehlikeli" olarak nitelediği anlaşmaya karşı çıkarak hükümetten istifa edebileceğini duyurdu.

Dini Siyonizm Partisi, rehine-ateşkes anlaşmasıyla ilgili beklenen kabine oylaması öncesinde, iktidar koalisyonundaki geleceği hakkında karar vermek üzere bugün bir araya gelecek. Dini Siyonizm partisinin müzakerelerinin detaylarına aşina olan ismi açıklanmayan bir kaynağa göre, Smotrich'in koalisyonda kalması halinde anlaşmanın "kendisine yapışacağından" ve seçmen tabanındaki itibarının zedeleneceğinden endişe duyduğunu bildiriyor.

Netanyahu'nun, kabineyi toplamama kararının ardında, Smotrich'in partisinin, protesto amacıyla istifa edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin neden olduğu öne sürüldü.

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