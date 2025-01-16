Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
12:55
SON DAKİKA | İsrail kabinesinde ateşkes engeli! Görüşmeler ertelendi: Hamas’tan flaş yanıt
Son dakika haberleri: İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasında yeni bir kriz çıkardı. 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmaya ilişkin İsrail kanadında bir son dakika gelişmesi yaşandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı suçlayarak ateşkesi görüşmek üzere kabineyi toplamayacağını açıkladı. İsrail'in ateşkese engel olma çabası olarak görülen açıklamaya Hamas'tan flaş yanıt geldi.