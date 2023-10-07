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Giriş Tarihi: 07.10.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 22:38

SON DAKİKA | Hamas güçlerinden İsrail ordusuna büyük darbe: Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi

İsrail Gazze son dakika haberi... Hamas'ın işgalci İsrail güçlerine yönelik başlattığı Aksa Tufanı'nın ardından İsrail resmi savaş ilanında bulundu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlatmasının ardından çatışmaların şiddeti artarken bölgeden son dakika görüntüleri geldi. Hamas İsrail askeri üslerini ele geçirirken çok sayıda İsrail askerini de esir aldı. İsrail ordusuna ait tankları ele geçirerek imha eden İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın görüntüleri dünya gündemine oturdu.

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SON DAKİKA | Hamas güçlerinden İsrail ordusuna büyük darbe: Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda esir alınan İsrail askerleri ile Nahal Oz bölgesindeki askeri noktalara baskınlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 300'e yükseldiği bildirildi.

SON DAKİKA | Hamas güçlerinden İsrail ordusuna büyük darbe: Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi

Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail'in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin görüntüler paylaştı.

SON DAKİKA: İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Video

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SON DAKİKA | Hamas güçlerinden İsrail ordusuna büyük darbe: Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi

İSRAİL ÜSSÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdikleri anı yayınladı. Askeri bölge Kerem Abu Salim'in kontrol altına alındığı duyuruldu.

SON DAKİKA | Hamas güçlerinden İsrail ordusuna büyük darbe: Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi

Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ın Kibbutz bölgesini ve askeri bölge olan Kerem Abu Salim'i kontrol altına aldıklarını duyurdu.

SON DAKİKA | Hamas güçlerinden İsrail ordusuna büyük darbe: Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi

Görüntülerde, Nahal Oz'daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.

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