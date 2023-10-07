SON DAKİKA: İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Video
İsrail Gazze son dakika haberi... Hamas'ın işgalci İsrail güçlerine yönelik başlattığı Aksa Tufanı'nın ardından İsrail resmi savaş ilanında bulundu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlatmasının ardından çatışmaların şiddeti artarken bölgeden son dakika görüntüleri geldi. Hamas İsrail askeri üslerini ele geçirirken çok sayıda İsrail askerini de esir aldı. İsrail ordusuna ait tankları ele geçirerek imha eden İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın görüntüleri dünya gündemine oturdu
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