SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze’de ateşkes 19 Ocak’ta başlıyor

Son dakika haberleri: 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in abluka altına aldığı ve binlerce masum sivili katlettiği Gazze'de ateşkes sağlandı. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.