Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:21
SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlıyor
SON DAKİKA HABERLERİ: ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani ise ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını bildirdi. Ateşkes anlaşmasının 3 aşamalı olacağı belirtildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.