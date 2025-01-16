Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlıyor
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:21

SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlıyor

SON DAKİKA HABERLERİ: ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani ise ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını bildirdi. Ateşkes anlaşmasının 3 aşamalı olacağı belirtildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze’de ateşkes 19 Ocak’ta başlıyor

Son dakika haberleri: 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in abluka altına aldığı ve binlerce masum sivili katlettiği Gazze'de ateşkes sağlandı. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze’de ateşkes 19 Ocak’ta başlıyor

ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze’de ateşkes 19 Ocak’ta başlıyor

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze’de ateşkes 19 Ocak’ta başlıyor

ATEŞKES 19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Katar da İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı! Gazze’de ateşkes 19 Ocak’ta başlıyor

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani, Gazze'de ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini kaydetti.

SON DAKİKA