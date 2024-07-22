SON DAKİKA | Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump’tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.