Giriş Tarihi: 22.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
11:25
SON DAKİKA | Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump'tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden sonrası gözler Kamala Harris'e çevrilirken Michelle Obama'nın da ismi tartışılıyor. Peki Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump'ın Biden kararını dünyaya duyurmadan önce verdiği bir röportajda kurduğu 'darbe' ifadeleri çok dikkat çekti.