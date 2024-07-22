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Haberler Galeri SON DAKİKA | Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump'tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:25

SON DAKİKA | Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump'tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden sonrası gözler Kamala Harris'e çevrilirken Michelle Obama'nın da ismi tartışılıyor. Peki Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump'ın Biden kararını dünyaya duyurmadan önce verdiği bir röportajda kurduğu 'darbe' ifadeleri çok dikkat çekti.

SON DAKİKA | Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump’tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump’tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!

ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

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SON DAKİKA | Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump’tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!

ÇEKİLME KARARININ PERDE ARKASINDA NE VAR?

Biden'a yönelik uzun süredir yöneltilen 'çekil' baskısı bilinirken, perde arkasında ise 'sağlık endişeleri'nden daha çok, farklı iddiaların olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA | Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump’tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!

Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance ile birlikte FOX News'e verdiği röportajın tanıtım kısmı kanal tarafından yayınlandı.

SON DAKİKA | Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump’tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!

Joe Biden'ın çekilme kararını açıklamadan önce yapılan mülakatta Trump'ın ve Vance'ın çarpıcı sözleri ABD medyasında çokca dikkat çekti.

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