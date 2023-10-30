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Haberler Galeri SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunu bombaladı
Giriş Tarihi: 30.10.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 19:22

SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunu bombaladı

Son dakika haberi… 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her türlü savaş suçunu işleyip soykırıma imza atan İsrail, Filistinlileri acımasızca bombalamaya devam ediyor. Katil İsrail ordusu Gazze'deki Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposu bombaladı.

SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı’na ait insani yardım deposunu bombaladı

Son dakika haberi… Katil İsrail abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik acımasızca gerçekleştirdiği bombardımanına devam ediyor. Gazze'ye adeta ölüm yağdıran İsrail ordusu sivilleri hedef alarak dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor.

SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı’na ait insani yardım deposunu bombaladı

Gelen son bilgilere göre İsrail ordusu Gazze'ye bugün düzenlendiği hava saldırısında Filistin Kızılayı'na ait tesis ve depoları vurdu. Saldırı sonrası tesis ve depolar kullanılamaz hale geldi.

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SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı’na ait insani yardım deposunu bombaladı

TÜRK KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Türk Kızılayı tarafından acımasız saldırı hakkında yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır.

SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı’na ait insani yardım deposunu bombaladı

"GAZZE'DE TÜRK KIZILAY'A AİT DEPOMUZ YOK"

Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır.

SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı’na ait insani yardım deposunu bombaladı

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

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