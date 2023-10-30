SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı’na ait insani yardım deposunu bombaladı

Son dakika haberi... Katil İsrail abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik acımasızca gerçekleştirdiği bombardımanına devam ediyor. Gazze'ye adeta ölüm yağdıran İsrail ordusu sivilleri hedef alarak dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Gelen son bilgilere göre İsrail ordusu Gazze'ye bugün düzenlendiği hava saldırısında Filistin Kızılayı'na ait tesis ve depoları vurdu. Saldırı sonrası tesis ve depolar kullanılamaz hale geldi. TÜRK KIZILAY'DAN AÇIKLAMA Türk Kızılayı tarafından acımasız saldırı hakkında yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. 'GAZZE'DE TÜRK KIZILAY'A AİT DEPOMUZ YOK' Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır. 'ŞİDDETLE KINIYORUZ' Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. AFAD'DAN AÇIKLAMA AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise, 'Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır.' denildi.