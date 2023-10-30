SON DAKİKA: Katil İsrail Filistin Kızılayı’na ait insani yardım deposunu bombaladı

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz.