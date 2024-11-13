Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
06:31
Son dakika: Katil İsrail maç izleyen çocukları katletti! Siyonistlerin yeni hedefi Batı Şeria
Son dakika haberi: Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in gelecek yıl Batı Şeria'yı ilhak planları hazırladığı ortaya çıktı. Terörist Yahudi sivillerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ise artık her gün yaşanmaya başladı. SABAH, terör devleti İsrail'in nokta atışı saldırılar gerçekleştirdiği, Cebaliye'nin Belediye Başkanı Mazin Neccar ve Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac'a ulaştı ve en sıcak bilgileri en yetkili isimlerden dinledi.