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Haberler Galeri Son dakika: Katil İsrail maç izleyen çocukları katletti! Siyonistlerin yeni hedefi Batı Şeria
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 06:31

Son dakika: Katil İsrail maç izleyen çocukları katletti! Siyonistlerin yeni hedefi Batı Şeria

Son dakika haberi: Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in gelecek yıl Batı Şeria'yı ilhak planları hazırladığı ortaya çıktı. Terörist Yahudi sivillerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ise artık her gün yaşanmaya başladı. SABAH, terör devleti İsrail'in nokta atışı saldırılar gerçekleştirdiği, Cebaliye'nin Belediye Başkanı Mazin Neccar ve Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac'a ulaştı ve en sıcak bilgileri en yetkili isimlerden dinledi.

HARUN SEKMEN
Son dakika: Katil İsrail maç izleyen çocukları katletti! Siyonistlerin yeni hedefi Batı Şeria

Son dakika haberi: Terör devleti İsrail, Gazze ve çevre kentlerinde büyük bir vahşete imza atıyor. Aileler hedef alınıyor, hastanelerdeki yeni doğan bebeklerin üzerine bomba yağdırılıyor.

Son dakika: Katil İsrail maç izleyen çocukları katletti! Siyonistlerin yeni hedefi Batı Şeria

1 asra yakındır Filistin topraklarında sürdürdükleri işgalin içine Gazze topraklarını da katmak isteyen sityonist İsrail, dünya tarihinde eşine az rastlamnır bir zulüm örneği sergiliyor.

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Son dakika: Katil İsrail maç izleyen çocukları katletti! Siyonistlerin yeni hedefi Batı Şeria

SABAH, siyonist vahşetin en yoğun yaşandığı Gazze ve Cebaliye kentlerinin belediye başkanlarına ulaştı. Ve en sıcak bilgileri en yetkili isimlerden dinledi.

Son dakika: Katil İsrail maç izleyen çocukları katletti! Siyonistlerin yeni hedefi Batı Şeria

TEHDİTLE GÖÇE ZORLANIYORUZ

Cebaliye Belediye Başkanı Mazin Neccar, "İsrail güçleri kuzey Gazze ve Jabalia'yı Gazze Şehri'nden ayırdı. 4000'den fazla vatandaş evlerinden göç etti.

Son dakika: Katil İsrail maç izleyen çocukları katletti! Siyonistlerin yeni hedefi Batı Şeria

İnsanların üzerindeki evleri yıkmakla, onları öldürmekle ve aç bırakmakla tehdit ederek. Binlerce insan sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

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