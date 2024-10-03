Giriş Tarihi: 03.10.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
06:28
SON DAKİKA: Kubbe delindi İsrail panikte! Siyonistler aldığı darbeyi gizlemek için medyaya sansür uyguladı
Son dakika haberi:Bu kez siyonistler panikledi. Bir yıldır Gazze'de soykırım yapan, dört ülkeye saldıran ve üst düzey isimlere suikastlar düzenleyen İsrail, İran'ın fırlattığı balistik füzelerle sarsıldı Delinmez' denilen savunma sistemleri sınıfta kaldı. ABD, İngiltere, Fransa'nın desteği yetmedi. İsrail, oluşan zararı saklamak için ülkesinde sert bir sansürü devreye soktu