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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kubbe delindi İsrail panikte! Siyonistler aldığı darbeyi gizlemek için medyaya sansür uyguladı
Giriş Tarihi: 03.10.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 06:28

SON DAKİKA: Kubbe delindi İsrail panikte! Siyonistler aldığı darbeyi gizlemek için medyaya sansür uyguladı

Son dakika haberi:Bu kez siyonistler panikledi. Bir yıldır Gazze'de soykırım yapan, dört ülkeye saldıran ve üst düzey isimlere suikastlar düzenleyen İsrail, İran'ın fırlattığı balistik füzelerle sarsıldı Delinmez' denilen savunma sistemleri sınıfta kaldı. ABD, İngiltere, Fransa'nın desteği yetmedi. İsrail, oluşan zararı saklamak için ülkesinde sert bir sansürü devreye soktu

SON DAKİKA: Kubbe delindi İsrail panikte! Siyonistler aldığı darbeyi gizlemek için medyaya sansür uyguladı

Son dakika haberi: İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işliyor. Siyonist rejim bu süreçte sadece Filistin topraklarını hedef almadı.

SON DAKİKA: Kubbe delindi İsrail panikte! Siyonistler aldığı darbeyi gizlemek için medyaya sansür uyguladı

Yemen, Suriye ve Lübnan'a saldırılar düzenledi. İran'da da Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.

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SON DAKİKA: Kubbe delindi İsrail panikte! Siyonistler aldığı darbeyi gizlemek için medyaya sansür uyguladı

Bir yıldır Ortadoğu'yu ateşin içine atmak için tüm sınırları zorlayan İsrail'e ABD ve Avrupa ülkeleri de askeri ve diplomatik destek sağlıyor.

SON DAKİKA: Kubbe delindi İsrail panikte! Siyonistler aldığı darbeyi gizlemek için medyaya sansür uyguladı

İsrail önceki gece ise İran'dan atılan balistik füzelerle sarsıldı. İşte yaşanan gelişmeler:

SON DAKİKA: Kubbe delindi İsrail panikte! Siyonistler aldığı darbeyi gizlemek için medyaya sansür uyguladı

MOSSAD MERKEZİNDE ALARM

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık balistik füze saldırısı düzenledi.

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