Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 06:24

Son dakika: Lider diplomasisi rahatsız etti! "Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor"

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rus Sputnik ajansına önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin Başkan Erdoğan'ın Putin ile Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı.