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Haberler Galeri Son dakika: Lider diplomasisi rahatsız etti! "Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor"
Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 06:24

Son dakika: Lider diplomasisi rahatsız etti! "Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor"

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rus Sputnik ajansına önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin Başkan Erdoğan'ın Putin ile Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Lider diplomasisi rahatsız etti! Batı, Erdoğan’ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rus Sputnik ajansına konuştu. Erhan, ABD ve İngiltere'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi.

Son dakika: Lider diplomasisi rahatsız etti! Batı, Erdoğan’ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor

Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" dedi.

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Son dakika: Lider diplomasisi rahatsız etti! Batı, Erdoğan’ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor

MOSKOVA'DA ÜÇLÜ ZİRVE İDDİASI

Putin ve Zelenski'yle diyaloğu bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Başkan Erdoğan'ın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti.

Son dakika: Lider diplomasisi rahatsız etti! Batı, Erdoğan’ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor

Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak. Öte yandan Rus basınındaki bir diğer haberde ise Türkiye - Rusya - Suriye ilişkilerine yer verildi.

Son dakika: Lider diplomasisi rahatsız etti! Batı, Erdoğan’ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor

Rus basını, Şam rejimi lider Beşar Esad'ın mart ortasında resmi bir ziyaret için Moskova'ya gideceğini yazdı. Vedomosti gazetesi Esad'ın Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

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