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Haberler Galeri SON DAKİKA | Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu! Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü
Giriş Tarihi: 24.09.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:42

SON DAKİKA | Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu! Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda büyük yıkım yaşandı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle can kaybı artmaya devam ederken yaşanan yıkım nedeniyle bölge halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan Lübnan güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail saldırılarında Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü. İşte Orta Doğu'daki son gelişmeler…

SON DAKİKA | Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu! Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 558'e, yaralı sayısı ise bin 645'e yükseldi.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan Güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre saldırıda Hizbullah Komutanı Kubaişi de öldürüldü. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına "Kuzey Okları" ismini verdi.

SON DAKİKA | Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu! Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısı 558'e yükseldi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dair operasyonuna "Kuzey Okları" isminin verildiğini açıkladı. İsrail ordusu, şu ana kadar Lübnan'da bin 300'den fazla noktayı vurdu.

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SON DAKİKA | Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu! Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü

İLK DEFA VURULDU

Bir son dakika haberi ise Hizbullah kanadından geldi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına Hizbullah füzelerle yanıt verdi.

Lübnanlı grubun Telegram hesabından yapılan açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi. Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.

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SON DAKİKA | Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu! Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü

Bir başka açıklamada Ramat David Üssü ile havaalanının Fadi 2 füzesi, İsrail ordusunun kuzey bölgesine ulaşım ve lojistik destek sağlayan ana üs olan Amos Üssü'nün Fadi 1, Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Zihron bölgesindeki bir patlayıcı madde fabrikasının ise Fadi 2 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu! Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü

Saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak için" gerçekleştirildiği aktarıldı.

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