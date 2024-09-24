Giriş Tarihi: 24.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
16:42
SON DAKİKA | Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu! Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda büyük yıkım yaşandı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle can kaybı artmaya devam ederken yaşanan yıkım nedeniyle bölge halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan Lübnan güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail saldırılarında Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü. İşte Orta Doğu'daki son gelişmeler…