Giriş Tarihi: 17.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
19:58
Son dakika! Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği yönündeki iddialar yalanlandı! Hamas: Ateşkes ve esir takası mümkün
Son dakika haberi: Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Kahire'ye ateşkes görüşmeleri için gideceği öne sürülmüştü. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı. Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes ve esir takasının mümkün olduğuna dikkat çekilerek, "İsrail yeni, koşullar öne sürmeyi bırakmalı" denildi. İşte detaylar...