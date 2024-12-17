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Haberler Galeri Son dakika! Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği yönündeki iddialar yalanlandı! Hamas: Ateşkes ve esir takası mümkün
Giriş Tarihi: 17.12.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:58

Son dakika! Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği yönündeki iddialar yalanlandı! Hamas: Ateşkes ve esir takası mümkün

Son dakika haberi: Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Kahire'ye ateşkes görüşmeleri için gideceği öne sürülmüştü. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı. Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes ve esir takasının mümkün olduğuna dikkat çekilerek, "İsrail yeni, koşullar öne sürmeyi bırakmalı" denildi. İşte detaylar...

Son dakika! Netanyahu’nun Kahire’ye gittiği yönündeki iddialar yalanlandı! Hamas: Ateşkes ve esir takası mümkün

Son dakika haberleri: İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakereler sürürken, uluslararası basında Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği iddia edildi.

Netanyahu'nun Kahire'ye esir takasını görüşmek için gittiği öne sürüldü.

Son dakika! Netanyahu’nun Kahire’ye gittiği yönündeki iddialar yalanlandı! Hamas: Ateşkes ve esir takası mümkün

NETANYAHU'NUN KAHİRE'YE GİTTİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR YALANLANDI

Bu haberlerin ardından Sözcü Dostri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Dostri, Netanyahu'nun nerede olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

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Son dakika! Netanyahu’nun Kahire’ye gittiği yönündeki iddialar yalanlandı! Hamas: Ateşkes ve esir takası mümkün

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA: ATEŞKES VE ESİR TAKASI MÜMKÜN

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiği belirtildi.

Son dakika! Netanyahu’nun Kahire’ye gittiği yönündeki iddialar yalanlandı! Hamas: Ateşkes ve esir takası mümkün

Doha'daki görüşmelerin arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın himayesinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması, işgalcinin yeni şartlar öne sürmemesiyle mümkün olacak." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Netanyahu’nun Kahire’ye gittiği yönündeki iddialar yalanlandı! Hamas: Ateşkes ve esir takası mümkün

NE OLMUŞTU?

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

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