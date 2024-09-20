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Haberler Galeri SON DAKİKA | Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu
Giriş Tarihi: 20.09.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:40

SON DAKİKA | Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu

Son dakika haberleri: İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından bölgede tansiyon yükseldi. Lübnan'a en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştiren İsrail, bu kez de Beyrut'u vurdu. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığını açıkladı.

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SON DAKİKA | Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu

Son dakika haberleri: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "IDF, Beyrut'ta hedefe yönelik bir saldırı gerçekleştirdi" denildi.

SON DAKİKA | Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından sınırda çatışmalar şiddetlendi. Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alındı.

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SON DAKİKA | Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu

İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'a yakın Al-Manar televizyonu, saldırı haberini aktarırken, Lübnan güvenlik kaynakları da bombardımanı doğruladı.

SON DAKİKA | Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu

İSRAİL'İN HEDEFİ HİZBULLAH KOMUTANI AKİL'Dİ

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Beyrut'a "bir nokta" saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Güneydeki Hizbullah tesislerini hedef aldık. Hedefimizdeki isim Komutan İbrahim Akil'di" ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın "Rıdvan" biriminin komutan vekili Akil'in hedef alındığı ve saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail Beyrut'un güneyini vurdu! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA | Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu

İSRAİL YİNE ÇOCUKLARI VURDU

Hedef alınan noktanın "Hizbullah mahallesi"" olarak bilinen Dahiye olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: İsrail Beyrut'un güneyini vurdu | Video

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