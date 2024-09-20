Giriş Tarihi: 20.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
19:40
SON DAKİKA | Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu
Son dakika haberleri: İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından bölgede tansiyon yükseldi. Lübnan'a en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştiren İsrail, bu kez de Beyrut'u vurdu. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığını açıkladı.