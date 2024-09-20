İsrail Beyrut’un güneyini vurdu! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Son dakika haberleri: İsrail’in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından bölgede tansiyon yükseldi. Lübnan'a en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştiren İsrail, bu kez de Beyrut’u vurdu. Yeni görüntüler ortaya çıktı...