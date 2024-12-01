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Haberler Galeri SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık
Giriş Tarihi: 01.12.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 07:00

SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık

Son dakika haberi: Siyonist İsrail'in 422 gündür bombaladığı Gazze'de 2 milyon insan yokluğun ortasında yaşam savaşı veriyor. Filistinlilerin hâli zulme sessiz kalan insanlığın büyük utancına dönüştü. Gazze hükümeti, yoğun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde açlıktan ve giderek kötüleşen durumdan dolayı "felaket" aşamasına gelindiği uyarısında bulundu.

SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık

Son dakika haberi: Barbar İsrail ordusu, 421 gündür Gazze Şeridi'nde katliam yapmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık

Defalarca kez yerinden edilen masum sivillerin sığındığı okul, hastane ve mülteci kampları dâhil her noktaya bomba yağdıran İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 19 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi ise yaralandı.

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SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık

Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda can kaybı 44 bin 382'ye yükseldi.

SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık

Öte yandan özellikle haftalardır kuşatma altına aldığı ve yoğun bir şekilde vurduğu, yardımları engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tam 'bir insani felaket' yaşanıyor.

SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık

Gazze hükümeti, yoğun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde açlıktan ve giderek kötüleşen durumdan dolayı "felaket" aşamasına gelindiği uyarısında bulundu.

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