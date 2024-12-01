Giriş Tarihi: 01.12.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
07:00
SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık
Son dakika haberi: Siyonist İsrail'in 422 gündür bombaladığı Gazze'de 2 milyon insan yokluğun ortasında yaşam savaşı veriyor. Filistinlilerin hâli zulme sessiz kalan insanlığın büyük utancına dönüştü. Gazze hükümeti, yoğun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde açlıktan ve giderek kötüleşen durumdan dolayı "felaket" aşamasına gelindiği uyarısında bulundu.