SON DAKİKA | Siyonist İsrail sadece silahlarla katletmiyor! Gazze’den kalan kıtlık ve açlık

Defalarca kez yerinden edilen masum sivillerin sığındığı okul, hastane ve mülteci kampları dâhil her noktaya bomba yağdıran İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 19 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi ise yaralandı.



