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SON DAKİKA | Siyonist İsrail'de kanlı sandık! Seçim değil katliam yarışına giriştiler
Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 07:34
SON DAKİKA | Siyonist İsrail'de kanlı sandık! Seçim değil katliam yarışına giriştiler
Son dakika haberi: İsrail'de kritik seçimlerin ilk sonuçlarına göre genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş seyrediyor. Netanyahu bloğu yaklaşık 479 bin 900 oy alırken, diğer partiler 472 bin 200 oyda kaldı ve aradaki fark yaklaşık 7 bin 700 olarak gerçekleşti.