SON DAKİKA: Sosyal medya Simpsonlar’ı konuşuyor! ABD kongresindeki miğferli göstericiyi de bildiler…

Gerçek olayları önceden tahmin etmesiyle dönem dönem dünyanın gündemine oturan Simpsonlar, kehanetlerine bir yenisini daha ekledi. Dün, Donald Trump'ın 'Amerika'yı Kurtar' mitinginin ardından Trump destekçileri barikatları aşarak kongre binasını bastı. Polisin ilk etapta biber gazı ile müdahale ettiği gösterilerde silahlar ateşlenirken, yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu olayların ardından sosyal medya Simpsonlar'la ilgili yapılan paylaşım viral oldu. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, miğferli göstericinin görüntüsünü paylaşarak, ikonik çizgi dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…