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: Sosyal medya ’ı konuşuyor! kongresindeki miğferli göstericiyi de bildiler…

Gerçek olayları önceden tahmin etmesiyle dönem dönem dünyanın gündemine oturan , kehanetlerine bir yenisini daha ekledi. Dün, 'ın 'Amerika'yı Kurtar' mitinginin ardından Trump destekçileri barikatları aşarak kongre binasını bastı. Polisin ilk etapta biber gazı ile müdahale ettiği gösterilerde silahlar ateşlenirken, yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu olayların ardından sosyal medya Simpsonlar'la ilgili yapılan paylaşım viral oldu. Efsane çizgi dizi 'ın hayranları, miğferli göstericinin görüntüsünü paylaşarak, ikonik çizgi dizinin 'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 07.01.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 11:51
SON DAKİKA: Sosyal medya Simpsonlar’ı konuşuyor! ABD kongresindeki miğferli göstericiyi de bildiler…

1989 yılında yayınlanmaya başlayan , gerçekleşecek olan olayları önceden tahmin etmesiyle dünyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Şu ana kadar koronavirüs salgınından, Beyrut'taki patlamaya kadar pek çok olayı önceden tahmin eden Simpsonlar, bu tahminlerle dünyanın gündemine oturmuştu. Sevilen çizgi dizinin bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü. İşte haberinin ayrıntıları…

SİMPSONLAR YİNE DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi , tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin 'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti.

SON DAKİKA: Sosyal medya Simpsonlar’ı konuşuyor! ABD kongresindeki miğferli göstericiyi de bildiler…

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan , gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

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SON DAKİKA: Sosyal medya Simpsonlar’ı konuşuyor! ABD kongresindeki miğferli göstericiyi de bildiler…

'de "iç savaş 2021" etketiyle atılan tweet'lerde, dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim edeceği gün.

SON DAKİKA: Sosyal medya Simpsonlar’ı konuşuyor! ABD kongresindeki miğferli göstericiyi de bildiler…

Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine 'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

SON DAKİKA: Sosyal medya Simpsonlar’ı konuşuyor! ABD kongresindeki miğferli göstericiyi de bildiler…

Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

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