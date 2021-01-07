SON DAKİKA: Sosyal medya Simpsonlar’ı konuşuyor! ABD kongresindeki miğferli göstericiyi de bildiler…

1989 yılında yayınlanmaya başlayan Simpsonlar, gerçekleşecek olan olayları önceden tahmin etmesiyle dünyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Şu ana kadar koronavirüs salgınından, Beyrut'taki patlamaya kadar pek çok olayı önceden tahmin eden Simpsonlar, bu tahminlerle dünyanın gündemine oturmuştu. Sevilen çizgi dizinin bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SİMPSONLAR YİNE DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti.