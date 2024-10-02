Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
11:27
SON DAKİKA! Soykırım şebekesinden kanlı itiraf: Kadınların, çocukların, yaşlıların ölümlerini fırsat bildiler!
Son dakika haberi... Katil İsrail Gazze ve Lübnan'da kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin masum sivilleri katlediyor. Siyonist İsrail'in vadedilmiş topraklar hayali son dönemde daha da fazla öne çıkarken, Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten kanlı bir itiraf geldi. Bennett, "İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.