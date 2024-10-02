SON DAKİKA! Soykırım şebekesinden kanlı itiraf: Kadınların, çocukların, yaşlıların ölümlerini fırsat bildiler!

"ŞİMDİ HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün İran'ın hava saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada, "İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya. Satranç oynamayı bilen İran liderliği bu gece büyük bir hata yaptı. Nükleer projesini yok etmek, büyük enerji tesislerini yok etmek ve bu terörist rejimi ölümcül şekilde yaralamak için şimdi harekete geçmeliyiz. " dedi.