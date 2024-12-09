Giriş Tarihi: 09.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024
18:00
Son dakika: Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?
Son dakika haberleri: Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sonucu 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasının ardından Esed ve ailesi Rusya'ya sığındı. Rejimin eski başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, muhaliflere teslim oldu. Öte yandan Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı ise Muhammed El Beşir oldu. Peki Muhammed El Beşir kimdir? İşte son dakika haberinin detayları...