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Haberler Galeri Son dakika: Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?
Giriş Tarihi: 09.12.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:00

Son dakika: Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?

Son dakika haberleri: Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sonucu 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasının ardından Esed ve ailesi Rusya'ya sığındı. Rejimin eski başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, muhaliflere teslim oldu. Öte yandan Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı ise Muhammed El Beşir oldu. Peki Muhammed El Beşir kimdir? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Suriye’de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?

Son dakika haberleri: Suriye'de 13 yıllık iç savaş sona erdi. Esed rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı grupların, 27 Kasım'da başlattığı operasyonlarda 12 gün içinde önce Halep'te hâkimiyet sağlayıp İdlib, Hama ve Humus'un ardından başkent Şam'da kontrol sağlandı ve Esed rejimi devrildi. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş oldu.

Son dakika: Suriye’de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?

Muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasının ardından rejimin eski başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, muhaliflere teslim oldu.

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Son dakika: Suriye’de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?

SURİYE'DE GEÇİCİ HÜKÜMETİN BAŞBAKANI BELLİ OLDU

Bölgede yaşanan bu gelişmelerin ardından Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı da belli oldu. Suriye'nin yeni yönetimi, Muhammed El Beşir'i geçiş hükümeti başbakanı olarak seçti.

Son dakika: Suriye’de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?

MUHAMMED EL BEŞİR KİMDİR?

Muhammed El-Beşir 1983 yılında İdlib vilayetinin Cebel Zaviye bölgesinde doğdu. Halep Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu. El-Beşir, 2011 yılına gelindiğinde Suriye Gaz Şirketinin gaz tesisinde Hassas Aletler Bölüm Başkanı oldu. 2021 yılında İdlib Üniversitesinden şeriat ve hukuk alanında derece aldı. Kamu yönetimi alanında sertifika sahibidir.

Son dakika: Suriye’de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?

BAKAN OLARAK DA GÖREV YAPTI

El-Beşir, 2022-2023 yılları arasında selefi Ali Keda'nın kabinesinde Kalkınma ve İnsani İşler bakanı olarak da görev yaptı.

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