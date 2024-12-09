Son dakika: Suriye’de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu! Muhammed El Beşir kimdir?

Son dakika haberleri: Suriye'de 13 yıllık iç savaş sona erdi. Esed rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı grupların, 27 Kasım'da başlattığı operasyonlarda 12 gün içinde önce Halep'te hâkimiyet sağlayıp İdlib, Hama ve Humus'un ardından başkent Şam'da kontrol sağlandı ve Esed rejimi devrildi. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş oldu.