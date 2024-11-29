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Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:55

SON DAKİKA | Suriye’de kaos büyüyor! Halep merkezine yaklaştılar: İranlı general öldürüldü!

Son dakika haberleri: Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. İki gündür aralıksız devam eden çatışmalarda muhalifler, Halep'e 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Halep'in batısına düzenlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürülürken bölgede gerilimin giderek arttığı bilgisi paylaşıldı.

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SON DAKİKA | Suriye’de kaos büyüyor! Halep merkezine yaklaştılar: İranlı general öldürüldü!

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar, ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

SON DAKİKA | Suriye’de kaos büyüyor! Halep merkezine yaklaştılar: İranlı general öldürüldü!

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı gruplar, bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 24 köy ve noktayı daha denetimine aldı.

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SON DAKİKA | Suriye’de kaos büyüyor! Halep merkezine yaklaştılar: İranlı general öldürüldü!

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal ve stratejik öneme sahip Kefer Halep yer alıyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

SON DAKİKA | Suriye’de kaos büyüyor! Halep merkezine yaklaştılar: İranlı general öldürüldü!

Halep kentinin dış mahallerine bir kilometre kadar yaklaşan ve yaklaşık 400 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar, ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

SON DAKİKA | Suriye’de kaos büyüyor! Halep merkezine yaklaştılar: İranlı general öldürüldü!

ON BİNLERCE SİVİL KIRSALA SIĞINDI

Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolüne aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, silahlı gruplar onlarca rejim askerini esir aldı.

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