SON DAKİKA | Suriye’de kaos büyüyor! Halep merkezine yaklaştılar: İranlı general öldürüldü!

Halep kentinin dış mahallerine bir kilometre kadar yaklaşan ve yaklaşık 400 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar, ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.