Rejim karşıtları Halep'in merkezinde
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. İki gündür aralıksız devam eden çatışmalarda muhalifler, Halep'e 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Halep'in batısına düzenlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürülürken bölgede gerilimin giderek arttığı bilgisi paylaşıldı. Gelen son dakika haberine göre Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı.
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