Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika Koronavirüs haberi geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini iddia etti ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti. Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti. Trump ayrıca virüs için yapılan aşı çalışmalarına da değinerek bir tarih verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...