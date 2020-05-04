Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

Son dakika: Trump aşısı için tarih verdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika haberi geldi. ABD Başkanı , ülkenin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini iddia etti ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti. Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti. Trump ayrıca virüs için yapılan aşı çalışmalarına da değinerek bir tarih verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 07:11
Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

Tüm dünya her güne Koronavirüse dair yeni gelen haberlerle uyanıyor. Cevabı merakla beklenen en önemli soruların başında ise ' aşısı ne zaman bulunacak?' geliyor. Bu konuda ABD Başkanı Trump'tan ilginç biligiler geldi. Bir TV programında konuşan Trump, Koronavirüse dair mülakat verdi.

Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

ABD'li Fox News kanalına konuşan Trump, Kovid-19 ile mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

Trump, ABD'nin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini öne sürdü ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti.

Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor." şeklinde cevap verdi.

Son dakika: Trump Corona virüs aşısı için tarih verdi!

TRUMP'A GÖRE AŞI 2020 SONUNDA HAZIR OLACAK

Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen Trump, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirtti.

SON DAKİKA