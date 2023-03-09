Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:07
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
10:43
'Son derece zor' Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...
6'lı koalisyonda işler karışık... İYİ Partili Meral Akşener'in istediği olmayınca masayı dağıttığı ardından geri adım attırılarak masaya döndüğü 6'lı koalisyon pazartesi günü adayını açıklamıştı. Meral Akşener'in "Alengirli işe karşıyım. HDP masaya getirilemez" dedikten sonra bir yandan da HDP'nin oylarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya da yeşil ışık yaktığı bilinirken koalisyon masasının olası yeni sandalyesi ile ilgili Millet İttifakı'ndan bazı isimler Reuters'a konuştu. Öte yandan Financial Times ise, çok farklı ideolojilere sahip isimlerin birlikte hareket etmesinin 'son derece zor' olduğunu söylüyor...