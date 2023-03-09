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Haberler Galeri 'Son derece zor' Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 10:43

'Son derece zor' Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...

6'lı koalisyonda işler karışık... İYİ Partili Meral Akşener'in istediği olmayınca masayı dağıttığı ardından geri adım attırılarak masaya döndüğü 6'lı koalisyon pazartesi günü adayını açıklamıştı. Meral Akşener'in "Alengirli işe karşıyım. HDP masaya getirilemez" dedikten sonra bir yandan da HDP'nin oylarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya da yeşil ışık yaktığı bilinirken koalisyon masasının olası yeni sandalyesi ile ilgili Millet İttifakı'ndan bazı isimler Reuters'a konuştu. Öte yandan Financial Times ise, çok farklı ideolojilere sahip isimlerin birlikte hareket etmesinin 'son derece zor' olduğunu söylüyor...

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’Son derece zor’ Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için '2023'ün en önemli seçimlerinden biri' ifadesini kullanan dünya basını, son dönemlerde muhalefet cephesinde yaşananları anbean takip ediyor. Son olarak, 6'lı koalisyondan yetkililer ile bir araya gelen Reuters, HDP meselesini gündeme taşıdı. Financial Times ise, muhalefetin ortak hareketin zorluğuna dikkat çekti.


’Son derece zor’ Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...

"Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir savaşla karşı karşıya" ifadelerini kullanan Financial Times, Kılıçdaroğlu'nın çok farklı ideolojilerden oluşan 'hantal' bir koalisyon oluşturduğunu belirtti.


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’Son derece zor’ Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...

Özel madde ile Cumhurbaşkanı yardımcılığına uygun zamanda atama sözü verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın varlığının seçmen üstünde rolü olabileceği belirtilen haberde, farklı ideolojillere sahip bir koalisyonun birleşik bir mesaj vermesinin "son derece zor" olacağı yazlıldı.

’Son derece zor’ Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...

HDP'nin oylarının muhalefet için dikkate değer olduğu, yaklaşık yüzde 10-15 kararsız seçmenin bulunduğuna da dikkat çekildi.

’Son derece zor’ Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...

Öte yandan Reuters Millet İttifakı'ndan yetkililer ile görüştü. Muhalefet patilerinin, HDP ile görüşmeleri desteklediği belirtilse de seçmenin aynı fikirde olmayabileceği ifade edildi.

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