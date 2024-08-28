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Haberler Galeri Sosyal medya cephesinde savaş kızıştı! Telegram operasyonunun arkasında kim var?
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:32

Sosyal medya cephesinde savaş kızıştı! Telegram operasyonunun arkasında kim var?

Bir yanda Rusya-Ukrayna Savaşı, diğer yanda İsrail'in Gazze işgali sürerken sosyal medya cephesinde taraflar Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'unun Fransa'da gözaltına alınması üzerinden karşı karşıya geldi Instagram ve X'te Gazze mesajlarını sansürleyen Batı'yı, Rus askerlerin de kullandığı Telegram üzerinde hegemonya kurmaya çalışmakla suçlayanlar, Fransız büyükelçiliği önünde protesto gösterileri yaptı.

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Sosyal medya cephesinde savaş kızıştı! Telegram operasyonunun arkasında kim var?

Rus menşeli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un 24 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Sosyal medya cephesinde savaş kızıştı! Telegram operasyonunun arkasında kim var?

Rusya'nın 'Mark Zuckerberg'i olarak bilinen Durov'un gözaltı olayının 'siyasi bir durum' olduğu iddia edilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Siyasi bir karar değil" açıklamasında bulundu. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının arka planında "Siyonist baskı" ve Batı ile bilgi paylaşmaması yatıyor.

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Sosyal medya cephesinde savaş kızıştı! Telegram operasyonunun arkasında kim var?

Gazze'deki İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Fransa'nın Afrika'da güç kaybı Telegram'a yapılan baskının sebepleri arasında gösteriliyor. Durov'un gözaltına alınmasında özellikle MOSSAD parmağı olduğu ve plan çerçevesinde Telegram'ın kontrolünün ele geçirilmesi hedefleniyor.

Sosyal medya cephesinde savaş kızıştı! Telegram operasyonunun arkasında kim var?

Telegram, Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor. Öte yandan Batı'nın ikiyüzlü tavrı burada da karşımıza çıkıyor. Öyle ki Pavel Durov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e orta parmak kaldırdığında alkışlayanlar bu kez baskı için gözaltına alıyor.

Sosyal medya cephesinde savaş kızıştı! Telegram operasyonunun arkasında kim var?

Öte yandan Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsi, Meta platformları için de geçerli... Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.

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