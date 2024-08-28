Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
06:32
Sosyal medya cephesinde savaş kızıştı! Telegram operasyonunun arkasında kim var?
Bir yanda Rusya-Ukrayna Savaşı, diğer yanda İsrail'in Gazze işgali sürerken sosyal medya cephesinde taraflar Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'unun Fransa'da gözaltına alınması üzerinden karşı karşıya geldi Instagram ve X'te Gazze mesajlarını sansürleyen Batı'yı, Rus askerlerin de kullandığı Telegram üzerinde hegemonya kurmaya çalışmakla suçlayanlar, Fransız büyükelçiliği önünde protesto gösterileri yaptı.