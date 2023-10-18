Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 13:34

Sosyal medya sansürü başladı! İsrail’in Gazze soykırımına akılalmaz destek! Instagram Facebook teker teker kapatıyor

İsrail Filistin Gazze son durum: İsrail'in uzun yıllardır planladığı Gazze topraklarını ele geçirme planı hayata geçirildi. 12 günden bu yana vahşice Gazze halkını katleden İsrail, dün akşam saatlerinde saldırılarının en kanlı noktasına ulaştı. Yaralı sivillerin sığındığı sivillerin içinde bulunduğu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayan İsrail, soykırım yaptığını dünyaya gösterdi Ne var ki satın alınan Batı medyası İsrail'in savaş suçlarını örtbas etmekte sınır tanımadı. İsrail'i aklamak için sıraya giren Batı medyasına, sosyal medya platformu META da katıldı. Facebook ve Instagram'ın skandal sansürü gündeme damga vurdu.