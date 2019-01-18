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Sosyal medyayı sallayan hostesler!

Hostesler, pilotlar, uçuş teknisyenleri uçakta çektikleri pozları sosyal medyada paylaşıyor ve bu paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Biz yolcular yokken bakın neler yapıyorlar!

Giriş Tarihi: 18.01.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 14:03
Sosyal medyayı sallayan hostesler!

Çeşitli hesaplarında buluşan başta hostesler olmak üzere hava yolu çalışanları sosyal medyada yeni bir çılgınlığa imza atıyor.

Sosyal medyayı sallayan hostesler!

Dünyanın farklı yerlerinden hostesler birbirine nazire yaparcasına kareler paylaşıyor.

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Sosyal medyayı sallayan hostesler!

Adeta bir çılgınlığa dönmüş durumda!

Sosyal medyayı sallayan hostesler!

Kimileri yolcu kabinlerinde

Sosyal medyayı sallayan hostesler!

Kimileri pilot kokpitinde

Sosyal medyayı sallayan hostesler!

Kimileri uçağın önünde pozlar veriyorlar!

Sosyal medyayı sallayan hostesler!

Bu durumun nereye kadar gideceği ise merak konusu!

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