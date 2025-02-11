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Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:09

Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!

Son dakika haberleri: Gazze'de sürdürdüğü katliamı ateşkes anlaşmasına rağmen sürdüren İsrail, Batı Şeria'yı yeni hedef olarak belirledi. Gazze işgaline başladığı günden bu yana Batı Şeria'ya da saldıran İsrail ordusu, bu kez bölgeyi ana hedef haline getirdi. İsrail basınında, katliam ordusunun yeni emirlerine yer verilirken İsrailli Savunma Bakanı Katz'ın "Batı Şeria'yı ezeceğiz" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

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Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere şiddeti ve baskısını artırdı. Filistin makamlarının paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan kontrol noktaları 898'e yükseldi.

Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 21 Ocak'ta başlattığı saldırılar nedeniyle en az 20 bin Filistinli zorla yerinden edildi. İsrail ordusu, Cenin'in ardından Tubas, Tulkerim vilayetleri, buraya bağlı beldeler ve Filistin Mülteci Kampları'na saldırılarını genişletti.

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Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!

Bölge İsrail ordusunun "yeni katliam hedefi" haline gelirken ülke medyasında şoke eden bir haber yayınlandı. Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı ateş açma emrinin çerçevesini genişlettiğini yazdı.

Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!

"HERKESİ ÖLDÜRÜN"

Haaretz gazetesinin İsrail ordusuna bağlı birliklerin komutanlarına dayandırdığı habere göre, İsrail Merkez Komutanlığı, Gazze Şeridi'nde izlediği ateş mekanizmasını Batı Şeria'da da şüpheli olsun ya da olmasın her silahsız Filistinliyi öldürmek için uygulama kararı verdi. Emre göre yere bakan herkesin, toprağı kazarak patlayıcı yerleştirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!

İsrail ordusunun Batı Şeria operasyonlarının komutanı Tümgeneral Avi Blot ve Batı Şeria Tümeni Komutanı Tuğgeneral Yaki Dolev, askerlere şüphelenilen herkese ateş açma emri verdi. Batı Şeria'daki askeri operasyonlara katılan askerlerin, "İsrail Merkez Komutanlığı Komutanı Avi Bluth'un Filistinlilere gözaltına başvurmadan ateş açılmasına izin verdiğini" söyledikleri aktarıldı.

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