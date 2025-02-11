Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!

"HERKESİ ÖLDÜRÜN"

Haaretz gazetesinin İsrail ordusuna bağlı birliklerin komutanlarına dayandırdığı habere göre, İsrail Merkez Komutanlığı, Gazze Şeridi'nde izlediği ateş mekanizmasını Batı Şeria'da da şüpheli olsun ya da olmasın her silahsız Filistinliyi öldürmek için uygulama kararı verdi. Emre göre yere bakan herkesin, toprağı kazarak patlayıcı yerleştirmeye hazırlandığı iddia edildi.