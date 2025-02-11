Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
10:09
Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!
Son dakika haberleri: Gazze'de sürdürdüğü katliamı ateşkes anlaşmasına rağmen sürdüren İsrail, Batı Şeria'yı yeni hedef olarak belirledi. Gazze işgaline başladığı günden bu yana Batı Şeria'ya da saldıran İsrail ordusu, bu kez bölgeyi ana hedef haline getirdi. İsrail basınında, katliam ordusunun yeni emirlerine yer verilirken İsrailli Savunma Bakanı Katz'ın "Batı Şeria'yı ezeceğiz" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.