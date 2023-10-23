Giriş Tarihi: 23.10.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 13:34

Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!

Son dakika İsrail Gazze Filistin: Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, başta ABD olmak üzere arkasına aldığı Batı desteğiyle soykırıma devam ediyor. Algı operasyonu ve yalanlarına Batı medyasını alet eden, Gazzeli sivillere uyguladığı katliamın izlerini örtbas etmeye çalışan İsrail, uluslararası platformlarda sesini yükseltenler için de karalama kampanyası yürütüyor. İsrail'in susturma operasyonunun yeni hedefi ise İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg oldu. Sosyal medyada Gazze halkı için dayanışma çağrısında bulunan Thunberg için, İsrail'den flaş bir karar geldi.