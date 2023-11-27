Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:00

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

İsrail Gazze'de işlediği soykırıma, Hamas'la varılan esir takası anlaşması nedeniyle 4 günlük bir "ara" vermişti. 4 günlük geçici ateşkes süresinde bile insanlık suçu işlemeye devam eden İsrail'in yanında Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinlerle olan anları gündeme damga vurmuştu. İsrail askerleri, serbest bıraktığı Filistinlilerin evlerini basarken Hamas, serbest bıraktıkları rehinelerle el sallayarak vedalaşmıştı. Hamas'ın rehinlere gösterdiği özen dünyanın gündemine otururken İsrail yanlısı kara propaganda yürüten META yeni bir sansürle çalkalandı. Facebook ve Instagram'a getirilen sansür kirli işbirliğini yeniden gündeme getirdi.