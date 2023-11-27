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Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:00

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

İsrail Gazze'de işlediği soykırıma, Hamas'la varılan esir takası anlaşması nedeniyle 4 günlük bir "ara" vermişti. 4 günlük geçici ateşkes süresinde bile insanlık suçu işlemeye devam eden İsrail'in yanında Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinlerle olan anları gündeme damga vurmuştu. İsrail askerleri, serbest bıraktığı Filistinlilerin evlerini basarken Hamas, serbest bıraktıkları rehinelerle el sallayarak vedalaşmıştı. Hamas'ın rehinlere gösterdiği özen dünyanın gündemine otururken İsrail yanlısı kara propaganda yürüten META yeni bir sansürle çalkalandı. Facebook ve Instagram'a getirilen sansür kirli işbirliğini yeniden gündeme getirdi.

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Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

İşgalci İsrail'in Hamas'ı bahane ederek başlattığı Gazze soykırımında 4 günlük insani ara verilmişti. Hamas'la varılan esir takası çerçevesinde insani ara kararı çıkmış olsa dahi İsrail, anlaşmayı hiçe sayarak Filistin halkına saldırmaya devam etti. İsrail askerleri, serbest bıraktığı Filistinlilerin ailelerinin evlerini dahi bastı.

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Serbest kalan Filistinliler, İsrail devletinin kendilerine uyguladıkları işkencelerden bahsederken Hamas üyelerinin serbest bıraktığı esirlerle olan anları dünya gündemine oturdu. Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinlerin takas noktasında Hamas üyeleriyle vedalaşması, onlara sallayarak gülümsemesi, Hamas üyelerinin de yaşlılara çocuk ve gençlere şefkatle yaklaşması dünyanın gözü önünde kayıtlara geçti.

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Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Gazze katliamının başladığı günden bu yana Hamas tarafından salınan tün İsrailli rehinelerle ilgili benzer anlar yaşandı. Soykırımın ilk haftalarında serbest bırakılan 85 yaşındaki İsrailli kadın Yochaved Lifshitz, Hamas üyelerinin kendilerine çok iyi davrandığını, her ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyerek Hamas üyeleriyle el sıkışarak ayrılmıştı.

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

HAMAS'IN ESİRLERE GÖSTERDİĞİ ÖZEN GÜNDEME OTURDU

Dünyanın konuştuğu bu olay, Hamas'ın her rehine takasında yeniden yaşandı. Hamas üyelerinin İsrailli esirlere gösterdiği özen her defasında kameralara yansırken esirlerin Hamas'la samimi vedalaşmaları, esirlerin insani şartlar altında tutulduğunu kanıtlar nitelikteydi.

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Dünya, esir takası sırasında yaşanan anları konuşurken, İsrail'in katliam sponsoru META, yeni skandallarla gündeme geldi. Katliamın ilk günlerinden bu yana Facebook ve Instagram'da İsrail yanlısı içeriklere izin verirken Filistin bayrağının paylaşılmasını dahi "terör propagandası" olarak değerlendiren META, bu kez de Hamas'a sansür getirdi.

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