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Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:47

Soykırımcı İsrail, kana doymuyor! Orduya kan donduran talimat: Netanyahu'dan skandal 'Hamas' talebi...

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum insanları katleden İsrail hükümeti, orduya skandal bir talimat verdi. Hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi, orduya Gazze'de şiddetin artırılması talimatını verdi. Öte yandan Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların şiddetini artırma kararını kınadı. İşte detaylar...

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Soykırımcı İsrail, kana doymuyor! Orduya kan donduran talimat: Netanyahu’dan skandal ’Hamas’ talebi...

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden 40 binden fazla masum sivili katleden Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusuna "savaşın şiddetini artırma" talimatı verdi.

Soykırımcı İsrail, kana doymuyor! Orduya kan donduran talimat: Netanyahu’dan skandal ’Hamas’ talebi...

İsrail'deki Walla News'in haberine göre, hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi, son dönemde İsrail'in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için orduya Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın şiddetini artırma talimatı verdi.

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Soykırımcı İsrail, kana doymuyor! Orduya kan donduran talimat: Netanyahu’dan skandal ’Hamas’ talebi...

Buna ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusunun özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde, geniş çaplı yıkımın yanı sıra yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları artarak sürüyor.

Soykırımcı İsrail, kana doymuyor! Orduya kan donduran talimat: Netanyahu’dan skandal ’Hamas’ talebi...

"BU KARAR, SİVİLLERİ HEDEF ALAN VAŞİLİKLERİNDE ISRAR ETMELERİNİN GÖSTERGESİDİR"

Öte yandan, Hamas, ateşkes ve esir değişimiyle ilgili müzakerelerdeki konumunu güçlendirme amacıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların şiddetini artırma kararını kınadı.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik faşist saldırıların yeniden yoğunlaşması ve savunmasız sivilleri hedef alma konusundaki vahşiliklerinde ısrar etmelerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail, kana doymuyor! Orduya kan donduran talimat: Netanyahu’dan skandal ’Hamas’ talebi...

"TÜM DÜNYAYI SİYONİST-NAZİ REJİMİN GERÇEKLİĞİYLE KARŞI KAŞRIYA BIRAKIYOR"

Rişk, ABD'nin İsrail'e desteğine ve dünyanın bu soykırım savaşı karşısındaki suskun sorumsuzluğuna dikkati çekerek, "Bu karar, tüm dünyayı cinayete ve teröre susamış bu cani Siyonist-Nazi rejimin (İsrail) gerçekliğiyle karşı karşıya bırakıyor." ifadelerine yer verdi.

Hamas, dün yaptığı yazılı açıklamada da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

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