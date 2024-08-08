Giriş Tarihi: 08.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
21:30
Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını "başarı" olarak tanımladı: Bire bir oran...
Gazze'de on binlerce masum sivilin katili İsrail Başbakanı Netanyahu Time dergisine konuştu. Gazze'de yaşanan sivil kayıplarından "başarı" olarak bahseden Netanyahu, 15 bin sivilin, 15 bin de Kassam Tugayları üyesinin öldüğünü ileri sürdü. Netanyahu, "En iyi değerlendirmemiz bire bir (bir Hamas'ın askeri kanadı üyesi, bir sivil) oranında; ancak oran doğal olarak düşüyor" dedi.