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Haberler Galeri Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını "başarı" olarak tanımladı: Bire bir oran...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:30

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını "başarı" olarak tanımladı: Bire bir oran...

Gazze'de on binlerce masum sivilin katili İsrail Başbakanı Netanyahu Time dergisine konuştu. Gazze'de yaşanan sivil kayıplarından "başarı" olarak bahseden Netanyahu, 15 bin sivilin, 15 bin de Kassam Tugayları üyesinin öldüğünü ileri sürdü. Netanyahu, "En iyi değerlendirmemiz bire bir (bir Hamas'ın askeri kanadı üyesi, bir sivil) oranında; ancak oran doğal olarak düşüyor" dedi.

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

Katil Netanyahu, Batı Kudüs'te Time dergisine verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar ve İran ile yaşanan gerilim başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

Tahran, Hizbullah ve Yemen'deki İran destekli Husiler'in koordineli düzenleyebileceği bir saldırıya karşı koyabilecek güçte olduklarını ileri süren Netanyahu, Tahran'dan gelecek olası misillemede ABD'den yardım isteyip istemeyeceğine yönelik soruyu ise cevapsız bıraktı.

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Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

Netanyahu, İsrail'in geçmişte attığı adımların İran'ın uranyum zenginleştirmesini geciktirdiğini ileri sürerek, "İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için her şeyi yapacağız." dedi.

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

SİVİL KAYIPLARIN DÜŞÜK OLDUĞUNU SAVUNDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü.

İsrail Başkanı Netanyahu ise binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybetmesine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 15 bin olduğunu ve 15 bin de Kassam Tugayları üyesinin öldüğünü ileri sürdü.

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

Gazze'de sivil kayıpların diğer ülkelerdeki şehir çatışmalarına oranla "düşük olduğunu" iddia eden Netanyahu, "En iyi değerlendirmemiz bire bir (bir Hamas'ın askeri kanadı üyesi, bir sivil) oranında; ancak oran doğal olarak düşüyor. Muhtemelen en zor kentsel savaş koşullarında bire-bir oran, İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı." yorumunda bulundu.

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