Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını "başarı" olarak tanımladı: Bire bir oran...

SİVİL KAYIPLARIN DÜŞÜK OLDUĞUNU SAVUNDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü.

İsrail Başkanı Netanyahu ise binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybetmesine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 15 bin olduğunu ve 15 bin de Kassam Tugayları üyesinin öldüğünü ileri sürdü.