Spordan dönünce dehşete düşüren manzarayla karşılaştı: Dev piton sürükleyerek...

Avustralya'da görenleri şoke edecek cinsten bir olay yaşandı. Bir tarafta yangınlar diğer tarafta seller derken oldukça zor dönemden geçen Avustralya'da binlerce hayvan yerleşim yerlerini istila etti. Queensland'daki bir evde çekilen video ise yalnızca ülkede değil dünyada ses getirdi. Spor salonuna giden bir adam döndüğünde evinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.