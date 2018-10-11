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  • Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı

'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı

Giriş Tarihi: 11.10.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 16:03
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı
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Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı

'in ölümünden birkaç gün önce tamamladığı belirtilen makale, Cambridge ve Harvard Üniversitesi'de birlikte çalıştığı bilim insanları tarafından düzenlenerek internete kondu.

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Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı

Cambridge Üniversitesi'nden teorik fizikçi Prof. Malcolm Perry, "Kara Delikte Bilgi Yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar" adlı makaleyle ilgili açıklamasında Hawking'in 40 yıldan uzun bir süre "bilgi paradoksu" üzerinde üzerinde çalıştığını söyledi.

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı

BİLGİ PARADOKSU

Bilgi paradoksunun kökeni Alman teorik fizikçi Albert Einstein'ın 1915'te yayımladığı genel görelilik kuramına dayanıyor.

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı

Bu teori kütle çekimini, maddenin uzay-zaman bükülmesi etkisiyle açıklıyor ve bu sayede gezegenlerin Güneş etrafında dönebildikleri tezini temel alıyor.

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı

Einstein, terorisinde kara deliklerle ilgili önemli öngörülerde de bulunuyor. Teoride kara deliğinin bütün özelliklerini belirleyen üç unsurdan; kütle, elektriksel yük ve açısal momentumdan söz ediliyor.

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı

KARA DELİKLERİN ISISI

Hawking, Einstein'den yaklaşık 60 yıl sonra kara deliklerin bir ısısının da olduğu tezini ortaya attı.

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