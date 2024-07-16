Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…

İLK KEZ CANLI GÖRÜLDÜ

Anlık bir baş hareketi sayesinde şans eseri hayatta kalan Trump, suikastın ardından dün ilk kez halkın karşısına çıktı. Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılan Trump, bu kez sürpriz kararıyla dünya gündemine oturdu.