Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
10:42
Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…
Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünyayı sarstı. Kasım ayındaki başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan ve şans eseri hayatta kalan Trump, günler sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Wisconsin'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde gözyaşlarına zor hakim olduğu görülen Trump, tüm dünyayı şoke eden bir açıklamada da bulundu. İşte Trump suikastı sonrası yaşanan flaş gelişmeler…