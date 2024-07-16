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Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:42

Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…

Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünyayı sarstı. Kasım ayındaki başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan ve şans eseri hayatta kalan Trump, günler sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Wisconsin'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde gözyaşlarına zor hakim olduğu görülen Trump, tüm dünyayı şoke eden bir açıklamada da bulundu. İşte Trump suikastı sonrası yaşanan flaş gelişmeler…

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Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…

Son dakika haberleri: Dünyanın gündeminde günlerdir tek bir konu var: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump suikastı. Başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan Trump, tam 125 metreden sağ kulağından vurulmuştu.

Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…

İLK KEZ CANLI GÖRÜLDÜ

Anlık bir baş hareketi sayesinde şans eseri hayatta kalan Trump, suikastın ardından dün ilk kez halkın karşısına çıktı. Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılan Trump, bu kez sürpriz kararıyla dünya gündemine oturdu.

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Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…

Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.

Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konferans merkezinde destekçileri tarafından "God Bless the USA" (Tanrı ABD'yi korusun) şarkısı eşliğinde adeta bir kahraman gibi karşılanan Trump'ın salona girerken gösterdiği duygusal anlar dikkat çekti. Kurşunun delip geçtiği sağ kulağında bandaj olan 78 yaşındaki Trump, gözyaşlarına zor hakim oldu.

Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…

Kongre merkezindeki büyük kalabalığı ve ailesini yumruğunu havaya kaldırarak selamlayan Trump'ın bu hareketi sırasında destekçileri, Trump'ın saldırıdan hemen sonra söylediği sözlere bir gönderme olan "savaş, savaş, savaş!" sloganları attı.

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